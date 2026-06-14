Melisa Döngel mesajlar ve fotoğraflar (TÜM MESAJLAR) Melisa Döngel'in mesajlarında ne yazıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'e ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen kriminal incelemelerin tamamlandığı bildirildi. Peki, Melisa Döngel'in mesajlarında ne yazıyor? Detaylar...

MELİSA DÖNGEL MESAJLAR

Soruşturma kapsamında mahkeme kararı doğrultusunda incelenen dijital materyaller arasında yer alan telefon kayıtları, dosyanın dikkat çeken unsurları arasında gösterildi.

Hazırlanan rapora göre, çeşitli kişilerle gerçekleştirilen mesajlaşmaların inceleme altına alındığı ve bu yazışmaların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. Yetkililer tarafından hazırlanan inceleme raporunda, bazı mesaj içeriklerinin uyuşturucu madde teminine yönelik ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Dosyada yer aldığı belirtilen görüşmeler arasında “Kanka kokcu var mı?” ve “Kok no lazım, acil kanka” şeklindeki mesajların bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu yazışmaların, yürütülen soruşturma kapsamında dijital delil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, bazı görüşmelerde uyuşturucu madde teminine ilişkin detayların konuşulduğu ve tarafların birbirlerini çeşitli konularda uyardıklarının iddia edildiği bilgisine yer verildi.

TELEFON GALERİSİNDEKİ GÖRSELLER DE İNCELEMEYE ALINDI

Yürütülen soruşturmada yalnızca mesajlaşma kayıtlarının değil, telefonun galeri bölümünde yer alan görsel materyallerin de inceleme kapsamına alındığı belirtildi.

Hazırlanan rapora göre, telefon galerisinde bulunan bazı fotoğrafların dijital delil olarak kayıt altına alındığı ifade edildi. İnceleme raporunda, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösterdiği değerlendirilen görüntüler ile çeşitli maddelere ait olduğu öne sürülen fotoğrafların tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Bunun yanı sıra, incelemelerde oyuncunun yüzünün de görüldüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen bazı karelerin bulunduğunun öne sürüldüğü aktarıldı. Söz konusu görüntülerin de soruşturma dosyasına dahil edilen dijital materyaller arasında yer aldığı belirtildi.

KRİMİNAL İNCELEME RAPORUNDA YER ALAN BULGULAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda, dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen teknik çalışmaların sonuçlarına yer verildi.

Raporda, telefon kayıtları, mesajlaşma içerikleri ve görsel materyallerin ayrı ayrı değerlendirildiği, elde edilen verilerin soruşturma dosyasına aktarıldığı ifade edildi. Adli süreç kapsamında yapılan bu incelemelerin, soruşturmanın delil toplama aşamasının önemli parçalarından biri olduğu belirtildi.

Yetkililer tarafından hazırlanan raporda yer alan bulguların, soruşturma dosyasında değerlendirilmeye devam ettiği ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdüğü öğrenildi.

OPERASYONDA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli olmak üzere iki ilde operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 43 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu satışı yaptığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.