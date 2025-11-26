Magazin dünyası son günlerde Melis İşiten ve Atakan Özkaya arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialarla çalkalanıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiler, kısa süre içinde gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi. Ancak iddiaların ardından Melis İşiten'den gelen açıklama, tartışmanın seyrini değiştirdi. Peki, Melis İşiten ve Atakan Özkaya sevgili mi? Melis İşiten'den aşk iddialarına yanıt! Detaylar...

MELİS İŞİTEN VE ATAKAN ÖZKAYA SEVGİLİ Mİ?

Ortaya atılan iddiaların kaynağı çoğunlukla sosyal medya yorumları ve bazı magazin programlarında yapılan değerlendirmelerden oluşuyor. Bazı paylaşımlarda, Atakan Özkaya'nın Melis İşiten'in tiyatro oyununu ziyaret ettiği ve ikilinin birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü. Bu söylentiler kısa sürede "yeni bir birliktelik mi var?" sorularını beraberinde getirdi.

Oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir şeyi saklamadığını, bir ilişki söz konusu olsaydı bunu kendisinin duyuracağını ifade ederek iddiaları net bir şekilde reddetti. "Ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yenilere de söyleyeyim: Ben söylerim. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin." sözleriyle, gündeme düşen haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Fakat Melis İşiten'in net açıklaması sonrasında tablo büyük ölçüde berraklaştı. Her zaman özel hayatını açıkça paylaşmayı tercih eden oyuncu, iddiaların doğru olmadığını belirterek konuyu kapattı. Şu anda iki isim arasında bilinen, doğrulanmış ya da kanıtlanmış herhangi bir ilişki bulunmuyor.

Sonuç olarak; dolaşımdaki söylentiler henüz gerçeğe dayanmayan, doğrulanmamış magazin iddialarından ibaret.

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, genç yaşta dikkatleri üzerine çeken bir Türk dizi oyuncusu. Kariyerine televizyon dizileriyle adım atan Özkaya, özellikle dram projelerinde sergilediği performansla tanınmaya başladı. Oyunculuk yolculuğu kısa olmasına rağmen geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Özkaya, son yıllarda rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Ekranda canlandırdığı karakterler kadar, özel hayatına yönelik merak da oyuncuyu gündemin merkezine taşıyor. Özellikle son dönemde adının magazin iddialarında yer alması, genç oyuncuya yönelik ilginin artmasında etkili oldu.

ATAKAN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Atakan Özkaya'nın 1998 yılında dünyaya geldiği biliniyor. Bu bilgiye göre oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında. Genç yaşına rağmen hem kariyerindeki ilerleme hem de geniş bir hayran kitlesiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumlu. Dolayısıyla oyuncu 2025 itibarıyla 36 yaşında. Tiyatro ve ekran kariyerinin yanı sıra dijital içerikleri, moderatörlüğünü yaptığı programlar ve kişisel paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye hitap ediyor.