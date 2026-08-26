Melis Fis kimdir? Melis Fis kaç yaşında, nereli?

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Melis Fis, kariyerindeki yeni çalışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelen Fis'in müzik yolculuğu ve özel hayatına ilişkin bilgiler merak konusu olurken, Melis Fis'in yaşı ve nereli olduğu da araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİS FİS KİMDİR?

Melis Fis, 18 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Müzikle iç içe bir ailede büyüyen Fis, küçük yaşlardan itibaren piyano eğitimi aldı. 12 yaşında gitar çalmaya başlayarak müzikal yeteneklerini geliştirdi.

MELİS FİS KAÇ YAŞINDA?

18 Eylül 2001 doğumlu olan Melis Fis, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

MELİS FİS NERELİ?

Melis Fis İstanbul doğumludur. Sanatçı, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir.

MELİS FİS'İN KARİYERİ

Melis Fis'in müzik kariyeri, sosyal medyada paylaştığı cover videolarıyla dikkat çekmesiyle başladı. Musical.ly üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Fis, daha sonra profesyonel müzik çalışmalarına yöneldi.

2019 yılında "Dur Diyemem" adlı single çalışmasını yayımlayan sanatçı, sonrasında "Yan" ve "Yalnız Ben" gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü. 2023 yılında yayımladığı "Melodram" albümüyle farklı müzik türlerini bir araya getirdi.

Melis Fis, müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da kariyerine yeni bir yön verdi. 2026 yılında Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda yer almasıyla ekran çalışmalarına adım atan sanatçı, aynı zamanda dizinin jenerik şarkısını da hazırladı.