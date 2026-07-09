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Melis Aslı Pamuk kimdir? Melis Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?

Melis Aslı Pamuk kimdir? Melis Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?
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Oyunculuğu, modellik kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melis Aslı Pamuk, son gelişmelerin ardından yeniden merak edilen isimler arasına girdi. Miss Turkey 2011 birincisi olan başarılı oyuncunun yaşam öyküsü, yaşı ve memleketi araştırılırken, "Melis Aslı Pamuk kimdir?", "Melis Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?" ve "Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, Melis Aslı Pamuk kimdir? Melis Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Melis Aslı Pamuk, yer aldığı başarılı projeler ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzellik yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından oyunculuk dünyasında önemli bir çıkış yakalayan Pamuk hakkında "Melis Aslı Pamuk kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Oyunculuk kariyerine nasıl başladı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Melis Aslı Pamuk'un biyografisi, kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilen detaylar...

MELİS ASLI PAMUK KİMDİR?

Melis Aslı Pamuk, Türk oyuncu, model ve güzellik yarışması birincisidir. 2011 Türkiye Güzeli (Miss Turkey) seçildikten sonra oyunculuk kariyerine adım atan Pamuk, rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hem modellik hem de oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınan Melis Aslı Pamuk, televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

MELİS ASLI PAMUK KAÇ YAŞINDA?

Melis Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

MELİS ASLI PAMUK NERELİ?

Melis Aslı Pamuk, Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi. Aslen İskenderunlu bir aileye mensuptur. Ailesi Türk kökenlidir.

MELİS ASLI PAMUK'UN KARİYERİ

Melis Aslı Pamuk, kariyerine modellik yaparak başladı. 2011 yılında Miss Turkey yarışmasını kazanarak Türkiye Güzeli unvanını elde etti ve aynı yıl Türkiye'yi Miss Universe 2011'de temsil etti.

Oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Pamuk; Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Hay Sultan ve EGO gibi yapımlarda rol aldı.

Başarılı oyunculuğu ve ekran performansıyla dikkat çeken Melis Aslı Pamuk, hem televizyon dizileri hem de sinema projelerinde kariyerini sürdürmektedir. Ayrıca modellik çalışmalarına da zaman zaman devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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