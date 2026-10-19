Melike Şahin anne oldu: Baba Zula'dan O Ses Türkiye jürisine uzanan şarkıcı kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Melike Şahin, 9 Ekim 2026'da dünyaya gelen oğlunun adını 18 Ekim akşamı sosyal medyada duyurdu. Şarkıcı ile eşi Sedat Arpalık oğullarına Ali Robin adını verdi. Bebeğin yüzünün görünmediği ilk fotoğrafları paylaşan Şahin, "Oğlumuza kavuştuk" diye yazdı ve iyi dileklerini yollayanlara teşekkür etti. Mesajının sonunda bu paylaşımı gören tüm lohusalara selam gönderdi.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, Baba Zula grubunun vokalistliğinden solo kariyere geçen bir şarkıcı. 2017'den beri kendi adıyla şarkı ve albüm yayımlıyor. 2025'te TV8'de yeniden başlayan O Ses Türkiye'de ilk kez jüri koltuğuna oturdu; NTV'nin haberine göre o sezon jüride Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz da vardı.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 Nisan 1989 doğumlu olan Melike Şahin 37 yaşında. Ailesi Sivas'ın Divriği ilçesinden. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okurken Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersi aldı. 2012'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

BABA ZULA'DAN CANNES'A

Şahin, 2012 ile 2017 arasında Baba Zula'da söyledi. Aynı yıllarda kurduğu "Melikşah ve Saz Arkadaşları" projesiyle Beyoğlu'ndaki Kanto meyhanesinde arabesk ağırlıklı konserler verdi. 2017'de Tony Gatlif'in "Djam" filminin müziğinde üç şarkıyı seslendirdi, filmin gösterimi öncesinde Cannes Film Festivali'nde sahneye çıktı.

Solo kariyerine aynı yıl "Bi' Fırlatsam" ve "Deli Kan" şarkılarıyla başladı. Ardından 2018'de "Sevmek Suçsa Suçluyum", 2019'da "Kara Orman", 2020'de "Geri Ver" geldi. İlk albümü "Merhem" Şubat 2021'de yayımlandı, "Akkor" albümü 2024'te çıktı. 2025'te Can Bonomo ile "Tükeniyor Ömrüm" adlı düeti yayımladı.

HAMİLELİĞİNİ SAHNEDE GEÇİRDİ

Şahin, hamileliği boyunca konserlerini sürdürdü. Bebeğinin erkek olduğunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde dinleyicilere okuduğu mektupla açıkladı. Cumhuriyet'in aktardığına göre mektupta "Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun" dedi. Doğumdan önceki son konser tarihi olarak yine Harbiye'deki 13 Ağustos gecesini duyurdu. Milliyet'e göre biletleri tükenen o konser için "Geriye kaldı 13 Ağustos, sonra ben kaçar" diye yazdı.

EŞİ KİM?

Melike Şahin, Sedat Arpalık ile yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023'te evlendi. Habertürk'ün haberine göre nikâh, yakın arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle kıyıldı. Ali Robin, çiftin ilk çocuğu.