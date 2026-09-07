Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meli Bendeli eski hali nasıl, eski adı ne?

Tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine adım atan Meli Bendeli, farklı yapımlarda üstlendiği rollerle izleyici karşısına çıktı. Bendeli’nin eğitim hayatı, oyunculuk serüveni ve yer aldığı projeler araştırılıyor. Peki, Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meli Bendeli eski hali nasıl? Detaylar haberimizde.

MELİ BENDELİ KİMDİR?

Meli Bendeli, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan oyunculardan biridir. 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Bendeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Bendeli, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı.

Tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla oyunculuk kariyerine adım atan Bendeli, Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla dikkat çekti. 2010 yılından itibaren sinema ve televizyon projelerinde de yer almaya başladı.

2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde rol alan Bendeli, 2018 yılında Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Oyuncu daha sonra Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterini canlandırdı.

MELİ BENDELİ KAÇ YAŞINDA?

Meli Bendeli, 1989 yılında dünyaya geldi. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELİ BENDELİ NERELİ?

Meli Bendeli, Ankara’da dünyaya geldi. Oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

MELİ BENDELİ ESKİ HALİ NASIL?

Meli Bendeli’nin cinsiyet geçiş ameliyatı öncesindeki adı Ahmet Melih Yılmaz olarak biliniyordu. Oyuncu, 2022 yılında trans olduğunu açıkladıktan sonra yaşamına Meli Bendeli adıyla devam etmeye başladı.

MELİ BENDELİ HANGİ DİZİLERDE ONAYDI?

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Bendeli, 2010 yılından itibaren sinema ve televizyon yapımlarında da rol aldı. Hatırla Gönül, Çukur ve Cam Tavanlar, oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında bulunuyor.