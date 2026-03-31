Melek Mosso'nun aylık geliri ne kadara? Melek Mosso kimdir, kaç yaşında, nereli, ne kadar para kazanıyor?

Melek Mosso, Instagram’da hayranlarına özel içerik sunmaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının aylık geliri ve bu yeni abonelik sisteminden elde ettiği kazanç şimdiden merak konusu olurken, hayranlar Mosso’nun kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, asıl adıyla Melek Davarcı, Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine sokak müzisyenliği yaparak başlayan Mosso, sosyal medyada paylaştığı performans videolarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. “Vursalar Ölemem”, “Hayatım Kaymış” ve “Yıllar Affetmez” gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakaladı.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988 doğumlu olan Melek Mosso, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Başarılı sanatçı Kayseri doğumludur. Eğitimini ise Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

MELEK MOSSO'NUN GELİRİ NEDİR?

Melek Mosso’nun Instagram’da başlattığı özel içerik abonelik sistemi kısa sürede büyük ilgi gördü. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 9 bin 200 aboneye ulaşan sanatçının bu sistem üzerinden aylık yaklaşık 370 bin TL gelir elde ettiği iddia edilmektedir.