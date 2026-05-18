Umut Akyürek’in kızı Melek Bal Ertuğrul, son dönemde sosyal medyada özellikle TikTok platformunda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç bir isimdir. Kamuoyunun dikkatini çekmesi, hem ailesinin tanınırlığı hem de sosyal medyada oluşturduğu içeriklerle olmuştur. Peki, Melek Bal kimdir, babası kim? Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Detaylar...

UMUT AKYÜREK'İN KIZI MELEK BAL KİMDİR?

Sanat dünyasında bilinen bir aileye mensup olan Melek Bal, zaman zaman yaptığı paylaşımlar nedeniyle geniş kitleler tarafından konuşulmaktadır. Özellikle sosyal medyada paylaşılan günlük yaşam içerikleri, kişisel anlar ve duygusal videolar, onun dijital platformlarda öne çıkmasına neden olmuştur.

Son dönemlerde ise, ailesiyle ilgili yaşanan bir kayıp sonrası yaptığı paylaşımlar sosyal medyada farklı yorumlara yol açmış ve tartışma konusu olmuştur. Bu süreçte özellikle TikTok’ta “playvngel” kullanıcı adıyla yer alan paylaşımları dikkat çekmiştir. Dedesinin vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımlar ve cenaze süreciyle ilgili içerikler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırmıştır.

MELEK BAL ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?

Melek Bal Ertuğrul’un 21 yaşında olduğu belirtilmektedir.

MELEK BAL NERELİ?

Melek Bal Ertuğrul’un aslen İstanbullu olduğu bilinmektedir.

MELEK BAL'IN BABASI KİM?

Melek Bal Ertuğrul’un babası, müzisyen ve ses sanatçısı Oktay Ertuğrul’dur.