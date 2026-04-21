Mehmet Metiner, Türk siyasetinde ve basın dünyasında uzun yıllardır aktif rol üstlenen isimlerden biridir. 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman’da doğan Metiner, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin ardından özellikle fikir dergiciliği ve yayıncılık alanında dikkat çeken çalışmalara imza atmıştır. Peki, Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner'e neden vize verilmedi? Detaylar...

MEHMET METİNER KİMDİR?

Metiner, Türkiye’de bir dönem etkili olan Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme gibi dergilerde yayın yönetmenliği yaparak entelektüel ve politik tartışmaların içinde yer almıştır. Bu süreçte özellikle siyasal düşünce, demokrasi ve toplumsal meseleler üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınmıştır.

Siyasi kariyerine baktığımızda ise farklı dönemlerde farklı siyasi hareketlerde görev aldığı görülmektedir. Refah Partisi döneminde aktif siyaset içinde yer alan Metiner, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yolculuğunun erken dönemlerinde danışmanlık görevlerinde de bulunmuştur. Daha sonra Fazilet Partisi sürecinde de siyasi danışmanlık görevlerini sürdürmüştür.

2000-2001 yılları arasında Halkın Demokrasi Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Metiner, ilerleyen yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında siyaset yapmıştır. 2011 genel seçimlerinde Adıyaman milletvekili, 2015 seçimlerinde ise İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev almıştır.

Siyasi kariyerinin yanı sıra medya alanında da aktif olan Metiner, 2014 yılı sonunda Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaya başlamış ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin yorumlarıyla kamuoyunda yer bulmuştur.

MEHMET METİNER'E NEDEN VİZE VERİLMEDİ?

Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedildiğini sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurmuştur. Metiner’in aktardığı bilgilere göre, ABD Büyükelçiliği’ne yaptığı başvuru sırasında yanında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen resmi bir yazı da bulunmaktaydı.

Metiner, başvuru sürecine ilişkin paylaşımında sabah saat 08.15’te elçiliğe gittiğini, yaklaşık 45 dakika beklediğini ve bu süre içinde kendisinden sonra gelen bazı başvuru sahiplerinin işlemlerinin daha erken tamamlandığını ifade etmiştir. Ardından vize talebinin reddedildiği kendisine bildirilmiştir.

Sürecin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirten Metiner, “mütekabiliyet” ilkesine ilişkin eleştirilerde bulunmuş ve bazı ülkelerin Türkiye ile benzer uygulamaları karşılıklı olarak yürütmediğini ifade etmiştir.