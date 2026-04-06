Mehmet Çiftlikci kimdir, Mehmet Çiftlikci neden öldü?

Gaziantep iş dünyasının önemli simalarından Mehmet Çiftlikci'nin vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, "Mehmet Çiftlikci kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul’da üç gündür her yerde aranan ve ailesinin umutla beklediği Mehmet Çiftlikçi’den kahreden haber geldi. 

MEHMET ÇİFTLİKÇİ OLAYINDA ACI SON: 3 GÜNLÜK ARAYIŞ BİTTİ

İstanbul'da bir ulaşım uygulaması aracılığıyla şoförlük yapan Mehmet Çiftlikçi, bir müşterisinden gelen çağrı üzerine evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Çiftlikçi'nin izini sürmeye başladı. Yapılan incelemelerde, talihsiz adamın en son Galata Köprüsü üzerindeki kameralara yansıdığı, telefon sinyalinin ise son olarak Dolapdere bölgesinden alındığı tespit edildi.

BEYOĞLU’NDA KORKUNÇ KEŞİF: ARACININ İÇİNDE BULUNDU

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Beyoğlu Dolapdere mevkiinde, yol kenarında park halindeki şüpheli bir araç dikkat çekti. Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikçi’ye ait olduğu belirlendi. Aracın içine bakan polis ekipleri, Çiftlikçi’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Babasının acı haberini alarak olay yerine koşan oğlu, gördüğü manzara karşısında sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar ve emniyet güçleri acılı genci teskin etmeye çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede detaylı delil toplama çalışması yürüttü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE AYDINLANACAK

Mehmet Çiftlikçi’nin şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çiftlikçi'nin bir cinayete mi kurban gittiği yoksa ani bir rahatsızlık mı geçirdiği henüz netlik kazanmadı. Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsi incelemesinin ardından ortaya çıkacak. Polis, Çiftlikçi'nin son görüştüğü müşteri ve telefon kayıtlarını da inceleme altına aldı.

Osman DEMİR
