Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan kaç ay evli kaldılar? Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ne zaman boşandı?

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evliliğinin süresi ve boşanma süreci, özellikle takipçileri ve magazin gündemi tarafından yakından izleniyor. Kısa süren bu evlilik, merak uyandıran soruları da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN KAÇ AY EVLİ KALDILAR?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, yaklaşık 7 ay süren evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI MI?

Evet, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar duruşmaya katılmadı; boşanma, avukatları aracılığıyla verilen dilekçe ile resmiyet kazandı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN NEDEN BOŞANDI?

Boşanmanın gerekçesi mahkemeye "evlilik birliğinin temelden sarsılması" olarak yansıtıldı. Çift, geçmişte de zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelmişti. Bu kez karşılıklı anlaşma ile evlilik sona erdi.

ALDATMA VAR MI?

Gülseren Ceylan ile olan boşanmada herhangi bir aldatma iddiası veya açıklaması bulunmuyor. Önceki evliliklerinde Mehmet Ali Erbil'in bazı ihanet iddiaları gündeme gelmişti ancak bu boşanmaya dair böyle bir durum söz konusu değil.

AÇIKLAMA YAPTILAR MI?

Taraflar, evlilikleri ve boşanmalarıyla ilgili açıklama yapmama kararı aldı. İkili, bu hususu içeren bir sözleşme imzaladı; anlaşmaya göre herhangi biri konuşursa maddi değil hukuki/cezai yaptırım uygulanacak. Ünlü şovmenin menajeri de boşanmanın karşılıklı ve anlaşmalı gerçekleştiğini doğruladı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ KİMLER?

Mehmet Ali Erbil'in önceki evlilikleri şunlardır:

Muhsine Kamiloğlu (iki kez evlendi)

Nergis Kumbasar

Sedef Altuntaş

Tuğba Coşkun

Son olarak Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik de anlaşmalı olarak sona erdi.