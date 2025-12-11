İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Peki, Mehmet Akif Ersoy savcılık ifadesinde neler söyledi? Mehmet Akif Ersoy ifadesinde ne dedi? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY SAVCILIK İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi.

Ersoy'un savunmasının omurgasını, "Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım" vurgusu oluşturuyor. İfadeye göre, gazeteci; iddiaların hem asılsız hem de "çirkin" olduğunu belirterek, soruşturma dosyasında yer alan kişisel ilişkilere, sosyal çevresine ve çeşitli mekanlara ilişkin iddiaları tek tek yanıtladı.

İfadede Öne Çıkan Savunma Detayları

Ersoy'un ifadede özellikle vurgu yaptığı noktalar şunlardır:

Kendisine yöneltilen uyuşturucu kullanımı iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etti.

Bir dönem flört ettiği iddia edilen E.A. ile ilişkilerinin yanlış yansıtıldığını, hakkındaki söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

Birçok isimle ilişkilendirilen iddiaların yanlış yorumlandığını ve bu kişilerin bir kısmı ile sadece sektörel düzeyde tanışıklık bulunduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarının telefonlarından uyuşturucu siparişi verdiği iddiasını tamamen reddetti.

Geçmişte benzer iddiaların sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulduğunu, bu nedenle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ersoy'un ifadesi, soruşturma sürecinde ortaya atılan iddialara karşı kapsamlı bir reddiye niteliği taşıyor.

MEHMET AKİF ERSOY İFADESİNDE NE DEDİ?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa sunduğu ifade, kendi sözleriyle oldukça net ve iddiaları tamamen reddeden bir nitelik taşıyor. Ersoy, verdiği ifadede şu açıklamalarda bulundu:

"Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir."

Ersoy ayrıca:

Rezidanstan ayrılma tarihlerine dair yanlış beyanlar olduğunu,

Ulus'taki eve iddia edilen kişilerin gelmediğini,

Devlet birimleriyle iş birliği yapılması gerektiğini söylediği bazı kişileri bizzat emniyete yönlendirdiğini,

Sektörden arkadaşları ile ilgili çıkarılan söylentilerin aslı olmadığını,

Çakarlı araç kullanımı, köprü kazası ve Barcelona seyahati gibi iddiaların çarpıtıldığını ifade etti.

İfadeye göre gazeteci, kendisine yöneltilen iddiaların bir kısmının daha önce sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerle birebir aynı olduğunu ve bu nedenle o dönem suç duyurusunda bulunduğunu özellikle vurguladı.

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına giden süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması ile başladı. Soruşturma kapsamında toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve sonrasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama Talebi ve Mahkeme Kararı

Savcılık, ifade işlemlerinin ardından Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Diğer dört şüpheli için adli kontrol tedbiri istendi. Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda:

Mehmet Akif Ersoy,

Mustafa Manaz,

Ufuk Tetik,

Ebru Gülan

hakkında tutuklama kararı verdi.

Dört diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.