Mehmet Akif Ersoy - Pınar Erbaş boşandı mı?
Son günlerde ünlü sunucular Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş'ın özel hayatına dair ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor. Çiftin boşanıp boşanmadığı yönündeki söylentiler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş hakkında gündeme gelen bu ayrılık iddiaları merak konusu olurken, birçok kişi "Gerçekten boşandılar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

EVLİLİK SÜRECİ VE YAŞANAN KRİZLER

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş, 2022 yılında görkemli bir törenle evlenmiş, medya dünyasının dikkat çeken çiftleri arasına girmişti. Ancak evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmeden, "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtıkları ortaya çıkmıştı.

Bu dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış fakat kısa süre içinde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Pınar Erbaş, boşanma dilekçesini geri çekerek süreçten feragat etmiş ve dava düşmüştü. O dönem çiftin sorunlarını çözdüğü ve evliliklerine devam ettiği düşünülmüştü.

AYRILIK SÜRECİ

2025 yılına gelindiğinde, magazin basınında yeniden benzer haberler yayımlanmaya başladı. İddialara göre çift, bu kez kesin bir karar alarak tekrar mahkemeye başvurdu ve boşanma işlemi kısa sürede sonuçlandı. Bu hızlı süreç, "jet hızında boşanma" olarak yorumlandı.

2022 yılında evlenen Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy evlilikten 8 ay sonra boşanma kararı almışlardı ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Çift aralarındaki buzları eritemedi boşandılar.

Osman DEMİR
