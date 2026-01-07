Bir dönemin en popüler dizi oyuncularından biri olan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu kadar yaptığı sert ve tartışmalı açıklamalarla da uzun süre gündemden düşmedi. Mehmet Akif Alakurt kadınlara ne dedi, Mehmet Akif Alakurt Türk kadınlarına ne demişti?

MEHMET AKİF ALAKURT KADINLARA NE DEDİ?

Bir dönemin en popüler dizi oyuncularından biri olan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu kadar yaptığı sert ve tartışmalı açıklamalarla da uzun süre gündemden düşmedi. Özellikle Türk kadınlarına yönelik sözleri, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki Mehmet Akif Alakurt kadınlara ne dedi, bu sözler neden bu kadar tepki çekti?

Alakurt'un açıklamaları, ünlü oyuncunun ekranlardan uzak kaldığı dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı ve kısa sürede kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

Mehmet Akif Alakurt, aktif olarak televizyon projelerinde yer almadığı bir dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun özellikle kadınlar ve toplum yapısı üzerine kullandığı sert ifadeler, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sıla ve Adanalı dizileriyle tanınan eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kişisel Instagram hesabında 'Türk kadını' hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Alakurt, 'Türk kadını' için şu paylaşımı yaptı:

"Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)"

MEHMET AKİF ALAKURT BUGÜN NE YAPIYOR?

Oyunculuğa ara verdikten sonra şehir hayatından uzaklaştığı bilinen Mehmet Akif Alakurt, doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da, magazin dünyasından ve televizyon projelerinden uzak bir profil çiziyor.

Tartışmalı açıklamalarına rağmen Alakurt, hâlâ geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak kamuoyunda, özellikle kadınlara yönelik sözleri uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.