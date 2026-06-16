Son günlerde internet kullanıcılarının en çok merak ettiği sorular arasında yer alan “Maymun mu daha zeki sevgilim mi?” ifadesi, dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Eğlence amaçlı paylaşımlarla gündeme gelen konu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken zekâ, öğrenme becerisi ve problem çözme yetenekleri hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte konu arama trendlerinde de üst sıralara yükseldi.

MAYMUN MU DAHA ZEKİ SEVGİLİM Mİ SORULARI

Sosyal medyada popüler olan "Maymun mu daha zeki, sevgilim mi?" soruları, genellikle şaşırtmacalı mantık soruları içeren eğlenceli bir ilişki testidir. Sevgilinizin veya eşinizin anlık tepkilerini ölçen bu esprili meydan okumayı evde denemek isterseniz, sorulabilecek en yaygın şaşırtmacalı sorular şunlardır:

• "Bir odada 5 mum yanıyor. 2'sini söndürdün. Kaç mum kalır?" (Cevap: 2 mum kalır, diğerleri eriyip biter.)

• "Bir doktorun üç oğlu var. Her oğlunun bir kız kardeşi var. Doktorun kaç çocuğu vardır?" (Cevap: 4 çocuk. Üç oğul ve ortak bir kız kardeş.)

• "Bir horoz yumurtasını çatının tepesine bırakırsa yumurta hangi tarafa düşer?" (Cevap: Horoz yumurtlamaz.)

• "Bir adam cuma günü şehirden çıktı, iki gün sonra cuma günü geri döndü. Nasıl olur?" (Cevap: Atının adı Cuma'dır.)

• "30'u yarıya bölüp 10 eklersen kaç olur?" (Cevap: 70. 30'u ikiye bölmek 15 değil, 30'u 1/2'ye bölmek 60'tır; 10 eklenince 70 olur.)

• "Bir uçakta 100 yolcu var. Hepsi evli ama hiçbiri birbirinin eşi değil. Nasıl mümkün?" (Cevap: Eşleri uçakta değildir.)

• "Bir adamın cebinde 50 lira vardı. Yarısını kardeşine verdi. Cebinde kaç lira kaldı?" (Cevap: Cebinde yine 50 lira olabilir; parayı başka cebinden vermiş olabilir.)

• "Bir kadın 1975'te doğdu, 1970'te öldü. Bu nasıl mümkün?" (Cevap: Oda numarası 1975'ti, öldüğü oda ise 1970 numaraydı.)

• "Bir kamyon şoförü ters yönde gidiyor ama polis ceza yazmıyor. Neden?" (Cevap: Kamyonu sürmüyor, yürüyordur.)

• "Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. 9'u hariç hepsi öldü. Kaç koyunu kaldı?" (Cevap: 9 koyunu kaldı.)

• "Bir kadın pencerenin önünde duruyor ama yağmurdan hiç ıslanmıyor. Neden?" (Cevap: Pencerenin iç tarafında duruyor.)

• "Bir adam saçını hiç kestirmeden nasıl kel kalabilir?" (Cevap: Zaten keldir.)

• "Bir yılın kaç ayında 28 gün vardır?" (Cevap: Hepsinde.)

• "Bir otobüs şoförünün yaşı kaçtır?" (Cevap: Soruyu soran kişinin verdiği bilgiye göre; otobüsü siz kullanıyorsanız yaşınız kadardır.)

• "İki baba ve iki oğul balığa çıktı. Üç balık tuttular ve herkes birer balık aldı. Nasıl olur?" (Cevap: Dede, baba ve oğul vardır; toplam 3 kişi.)

• "Bir adam suyun içine düştü ama tek bir kılı bile ıslanmadı. Neden?" (Cevap: Adam kel.)

• "Bir tren Ankara'dan İstanbul'a 3 saatte gidiyor. Aynı anda İstanbul'dan Ankara'ya çıkan trenle karşılaştıklarında hangisi Ankara'ya daha yakındır?" (Cevap: İkisi de aynı uzaklıktadır.)

• "Bir kutuda 10 mavi çorap, 10 siyah çorap var. Karanlıkta aynı renkten iki çorap almak için en az kaç çorap çekmelisin?" (Cevap: 3 çorap.)

• "Bir adam evinden çıktı, üç kez sola döndü ve evine geri geldi. Nasıl?" (Cevap: Beyzbol sahasında koşuyordur.)

• "Dün 25 yaşındaydım, gelecek yıl 28 yaşında olacağım. Bu nasıl mümkün?" (Cevap: Bugün 26 yaşına girmiştir ve tarih 31 Aralık'tır.)

• "3 elma var, ikisini aldın; kaç elman kaldı?" (Cevap: Aldığınız 2 elma sizdedir)

• "Bir yarışta ikinciyi geçersen, kaçıncı sıraya yerleşirsin?" (Cevap: İkinci olursunuz)

• "Kurtulanları nereye gömerler?" (Cevap: Kurtulanlar hayattadır, gömülmezler)

• "Üç aydır yemek yemeyen bir aslanla kilitli kaldın, nasıl hayatta kalırsın?" (Cevap: 3 aydır yemek yemeyen aslan çoktan ölmüştür)

• "Elektrikli tren güneye doğru gidiyor, rüzgar ise kuzeyden esiyor. Trenin dumanı hangi yöne doğru gider?" (Cevap: Elektrikli trenlerin dumanı olmaz)

• "Musa, gemisine her hayvandan kaçar tane aldı?" (Cevap: Gemiyi yapan Nuh'tu, Musa değil)