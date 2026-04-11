Maymun iç savaşı olayı nedir, Uganda maymun iç savaşında kaç maymun öldü?

Uganda'da şoke eden gelişme! Maymunlar arasında yaşandığı öne sürülen iç savaş olayı sosyal medyayı sallarken tüm dünyayı hayrete düşürdü. Peki Uganda maymun iç savaşı olayı gerçek mi, nasıl başladı ve bu çatışmada kaç maymun hayatını kaybetti?

NGOGO TOPLULUĞUNDA YILLAR SÜREN ÇATIŞMA

Araştırmacılar, 1995'ten 2015'e kadar sosyal olarak birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla ikiye bölündüğünü tespit etti. Batı ve Merkez olarak adlandırılan bu iki grup arasındaki gerginlik 2018 yılı itibarıyla kalıcı bir kopuşa dönüştü. Science dergisinde yayımlanan çalışmada bu durum, insanlık haline en yakın paralel olarak nitelendirildi.

24 SALDIRI, 24 CAN KAYBI

Batı grubu, yedi yıl içinde Merkez grubuna yönelik 24 organize ve koordineli saldırı düzenledi. Bu kanlı çatışmalarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze hayatını kaybetti.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir olayın 1970'lerde ünlü primatolog Jane Goodall tarafından Tanzanya'daki Gombe grubunda gözlemlendiği belirtiliyor. Ancak o dönemdeki bilimsel sınırlamalar nedeniyle bu çatışmanın tam anlamıyla bir iç savaş olarak tanımlanamadığı ifade ediliyor.

BÖLÜNMEYE YOL AÇAN 3 TEMEL NEDEN

Primatolog Aaron Sandel, grubun parçalanmasını tetikleyen üç kritik faktörü şöyle sıralıyor. İlk olarak 2015 yılında grubun alfa erkeğinin statü kaybederek yerini yeni bir lidere bırakması topluluk içindeki kutuplaşmayı hızlandırdı. İkinci olarak farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü sosyal bağları ciddi ölçüde zayıflattı. Son olarak 2017'deki hastalık salgını ise grubu hem fiziksel hem de sosyal açıdan kırılgan hale getirerek bölünmeyi kaçınılmaz kıldı.