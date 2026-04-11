Maymun iç savaşı olayı nedir, Uganda maymun iç savaşında kaç maymun öldü?

Maymun iç savaşı nedir? Uganda'da yaşanan ve dünya gündemine oturan maymun iç savaşı olayı büyük ilgi çekerken kaç maymunun hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Peki Uganda maymun iç savaşı nasıl başladı, nerede yaşandı ve bu çatışmada kaç maymun öldü? İşte Uganda maymun iç savaşı hakkında tüm detaylar...

Uganda'da şoke eden gelişme! Maymunlar arasında yaşandığı öne sürülen iç savaş olayı sosyal medyayı sallarken tüm dünyayı hayrete düşürdü. Peki Uganda maymun iç savaşı olayı gerçek mi, nasıl başladı ve bu çatışmada kaç maymun hayatını kaybetti?

 

 NGOGO TOPLULUĞUNDA YILLAR SÜREN ÇATIŞMA

Araştırmacılar, 1995'ten 2015'e kadar sosyal olarak birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla ikiye bölündüğünü tespit etti. Batı ve Merkez olarak adlandırılan bu iki grup arasındaki gerginlik 2018 yılı itibarıyla kalıcı bir kopuşa dönüştü. Science dergisinde yayımlanan çalışmada bu durum, insanlık haline en yakın paralel olarak nitelendirildi.

24 SALDIRI, 24 CAN KAYBI

Batı grubu, yedi yıl içinde Merkez grubuna yönelik 24 organize ve koordineli saldırı düzenledi. Bu kanlı çatışmalarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze hayatını kaybetti.

TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir olayın 1970'lerde ünlü primatolog Jane Goodall tarafından Tanzanya'daki Gombe grubunda gözlemlendiği belirtiliyor. Ancak o dönemdeki bilimsel sınırlamalar nedeniyle bu çatışmanın tam anlamıyla bir iç savaş olarak tanımlanamadığı ifade ediliyor.

BÖLÜNMEYE YOL AÇAN 3 TEMEL NEDEN

Primatolog Aaron Sandel, grubun parçalanmasını tetikleyen üç kritik faktörü şöyle sıralıyor. İlk olarak 2015 yılında grubun alfa erkeğinin statü kaybederek yerini yeni bir lidere bırakması topluluk içindeki kutuplaşmayı hızlandırdı. İkinci olarak farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü sosyal bağları ciddi ölçüde zayıflattı. Son olarak 2017'deki hastalık salgını ise grubu hem fiziksel hem de sosyal açıdan kırılgan hale getirerek bölünmeyi kaçınılmaz kıldı.

İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

Müzakerelere saatler kala ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor

Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Haberler.com
500

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu

Kayıp olarak aranıyordu; metruk binada korkunç bir şekilde bulundu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den beklenmedik hamle
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...