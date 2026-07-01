MasterChef Zümrüt kimdir, Zümrüt Sarıgül kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Zümrüt elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda sergilediği performansla adından söz ettiren Zümrüt Sarıgül, yarışmanın en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Zümrüt Sarıgül'ün yaşı, memleketi, mesleği ve biyografisinin yanı sıra MasterChef 2026'da elenip elenmediğini de araştırıyor. Peki, MasterChef Zümrüt kimdir ve yarışmadaki son durumu ne? İşte detaylar.

MASTERCHEF ZÜMRÜT KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girebilmek için mücadele eden Zümrüt, hem yaşam hikâyesi hem de mesleğiyle dikkat çekti. Yarışmadaki performansıyla jüri üyelerinden olumlu yorumlar alan yarışmacı, başarılı tabağı sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

MASTERCHEF ZÜMRÜT NERELİ, MESLEĞİ NE?

Aslen Almanya doğumlu olan Zümrüt, 7 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Kısa bir süre uluslararası mutfaklarda çalışan yarışmacı, gastronomi alanındaki deneyimini geliştirdikten sonra farklı bir kariyer yolunu tercih etti. Zümrüt'ün asıl mesleğinin tiyatro eğitmenliği olduğu öğrenildi.

MASTERCHEF ZÜMRÜT BİR ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef Türkiye 2026 elemelerinde hazırladığı tabakla şeflerin beğenisini kazanan Zümrüt, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Zümrüt, ana kadro yolunda mücadelesini sürdürmeye devam edecek.

ZÜMRÜT'ÜN HEDEFİ ANA KADRO

Mutfak deneyimini tiyatro eğitmenliği mesleğiyle bir araya getiren Zümrüt, MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya kalabilmek için iddialı isimler arasında yer alıyor. Yarışmacının önümüzdeki turlarda göstereceği performans ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.