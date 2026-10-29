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MasterChef potaya kim gitti? 28 Ekim dün akşam potaya kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

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MasterChef potaya kim gitti? 28 Ekim dün akşam potaya kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?
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MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar netleşti. 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ederken, bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylaması sonucunda haftanın yeni eleme adayları belirlendi. Peki, MasterChef potaya kim gitti? 28 Ekim dün akşam potaya kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? Detaylar haberimizde.

Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayımlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme potası heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı Takım arasında geçen mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın eleme adayları belli olurken, yarışmanın takipçileri gecenin sonuçlarını yakından takip etti. Peki,  Masterchef potaya kim gitti? 28 Ekim dün akşam potaya kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? Detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim Çarşamba akşamı yayımlanan bölümünde haftanın ikinci takım dokunulmazlığı için Mavi ve Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği menüyü hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti.

Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım oldu. Böylece Kırmızı Takım, takım oyununu kaybetmesinin ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması aşamalarına geçti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Yarışmacılardan tavuk baget kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı. Bu sonuçla Tolgahan, haftanın üçüncü eleme adayını belirleme hakkını elde etti ve Şükran'ın ismini verdi.

28 EKİM MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim tarihli bölümünde haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolgahan'ın seçimiyle Şükran üçüncü eleme adayı olurken, takım oylamasının ardından Hasan Alp dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

28 Ekim 2026 tarihli bölümün ardından MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında bulunan yarışmacılar şöyle sıralandı:

Nurten: Haftanın ilk eleme adayı

Enes: Haftanın ikinci eleme adayı

Şükran: Haftanın üçüncü eleme adayı

Hasan Alp: Haftanın dördüncü eleme adayı

Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasındaki yarışmacı sayısı dörde yükseldi. MasterChef Türkiye'de haftanın ilerleyen bölümlerinde oynanacak oyunlarla eleme süreci devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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