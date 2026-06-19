MasterChef Hande kimdir, Hande Dalbeyler kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Hande elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Hande Dalbeyler, sergilediği tabaklar ve performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hande’nin yarışmadaki son durumu ve elenip elenmediği ise merak konusu oldu.

MASTERCHEF HANDE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Hande Dalbeyler, 25 yaşında olup İzmir’den katılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmadaki performansı ve mutfak tecrübesiyle dikkat çekti.

EĞİTİMİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Hande Dalbeyler’in aşçılık önlisans mezunu olduğu biliniyor. Eğitimini mutfak alanında tamamlayan yarışmacı, profesyonel kariyerine bu alanda devam etmektedir.

MUTFAK DENEYİMİ

6 yıldır aktif olarak aşçılıkla uğraşan Hande, hem eğitim hem de iş tecrübesiyle mutfak alanında kendini geliştirmiştir. Yarışmadaki tabaklarında da bu deneyimi yansıtmıştır.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da başarılı bir performans sergileyen Hande Dalbeyler, jüri değerlendirmeleri sonucunda bir üst tura yükselmiştir.