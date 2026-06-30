MasterChef Hami kimdir, Hami Güntepe yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Hami elendi mi?

Masterchef Hami hakkında artan ilgiyle birlikte “Hami Güntepe elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF HAMİ GÜNTEPE KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan HamiGüntepe, 28 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen mutfak dünyasında uzun bir tecrübeye sahip olan Hami, 10 yıldır aktif olarak gastronomi alanında çalışmaktadır.

10 YILLIK MUTFAK TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

HamiGüntepe, küçük yaşlardan itibaren başladığı mutfak yolculuğunu profesyonel seviyeye taşıyarak yarışmaya katıldı. Disiplinli çalışma tarzı ve hızlı adaptasyon yeteneğiyle öne çıkan yarışmacı, MasterChef mutfağında jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başardı.

HAMİ GÜNTEPE BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef 2026’da mücadele eden Hami, sergilediği başarılı performansın ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Hazırladığı tabaklarla dikkat çeken yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken bir sonraki aşama için hazırlıklarına devam ediyor.