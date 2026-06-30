MasterChef Gülşen kimdir, Gülşen Kaba kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülşen elendi mi?

Masterchef Gülşen hakkında artan ilgiyle birlikte “Gülşen Kaba elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF GÜLŞEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan Gülşen Kaba, Rize’den yarışmaya katılıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Gülşen, mutfak konusundaki ilgisini yıllardır sürdürerek MasterChef sahnesine güçlü bir şekilde giriş yaptı.

RİZELİ YARIŞMACI MASTERCHEF’TE ÖNE ÇIKTI

Rize’den programa katılan Gülşen Kaba, yöresel lezzetlere olan hâkimiyeti ve ev mutfağındaki tecrübesiyle jüri karşısında dikkat çekti. Yarışma boyunca sergilediği özgüvenli duruş ve düzenli çalışma tarzı, onun kısa sürede öne çıkmasını sağladı.

GÜLŞEN KABA BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Gülşen, başarılı performansının ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Jüriden olumlu geri dönüşler alan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken bir sonraki etap için hazırlıklarına devam ediyor.