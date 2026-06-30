Haberler

MasterChef Gülşen kimdir, Gülşen Kaba kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülşen elendi mi?

MasterChef Gülşen kimdir, Gülşen Kaba kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülşen elendi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan Gülşen Kaba, hem yaşam hikâyesi hem de yarışmadaki performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. “MasterChef Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” soruları gündemde yoğun şekilde araştırılırken, yarışmadaki son durumu da büyük ilgi görüyor.

Masterchef Gülşen hakkında artan ilgiyle birlikte “Gülşen Kaba elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF GÜLŞEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan Gülşen Kaba, Rize’den yarışmaya katılıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Gülşen, mutfak konusundaki ilgisini yıllardır sürdürerek MasterChef sahnesine güçlü bir şekilde giriş yaptı.

RİZELİ YARIŞMACI MASTERCHEF’TE ÖNE ÇIKTI

Rize’den programa katılan Gülşen Kaba, yöresel lezzetlere olan hâkimiyeti ve ev mutfağındaki tecrübesiyle jüri karşısında dikkat çekti. Yarışma boyunca sergilediği özgüvenli duruş ve düzenli çalışma tarzı, onun kısa sürede öne çıkmasını sağladı.

GÜLŞEN KABA BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Gülşen, başarılı performansının ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Jüriden olumlu geri dönüşler alan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken bir sonraki etap için hazırlıklarına devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi

Sahnede acılı annenin sözünü kesen ünlü şarkıcıdan açıklama var
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın

Uyarı direkt istihbarat teşkilatı başkanından: Silahlı çatışma yakın
Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan ve 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti

Canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı