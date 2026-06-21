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MasterChef Ayşegül kimdir, Ayşegül Güney yaşında, nereli? 2026 MasterChef Ayşegül elendi mi?

MasterChef Ayşegül kimdir, Ayşegül Güney yaşında, nereli? 2026 MasterChef Ayşegül elendi mi?
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MasterChef Ayşegül kimdir, Ayşegül Güney kaç yaşında ve nereli soruları 2026 MasterChef Türkiye yeni sezonuyla birlikte izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Ayşegül Güney’in biyografisi ve mutfak geçmişi kadar MasterChef’teki son durumu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Masterchef 2026 sezonunda yarışan Ayşegül Güney hakkında “elendi mi?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Genç yarışmacının yaşı, memleketi ve mutfak deneyimi kadar yarışmadaki akıbeti de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF AYŞEGÜL KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Ayşegül, İstanbul’dan katılması ve genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Hem eğitim hayatını sürdüren hem de mutfak yeteneklerini sergileyen Ayşegül’ün yarışmadaki başarısı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Masterchef yarışmacısı Ayşegül, İstanbul’dan yarışmaya katılan ve hemşirelik 1. sınıf öğrencisi olan genç bir isimdir. Mutfakla ilgisi bulunan Ayşegül, yarışmada hazırladığı tabaklarla jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başarmaktadır.

AYŞEGÜL NEREDEN KATILIYOR?

Ayşegül, MasterChef 2026 yarışmasına İstanbul’dan katılmaktadır. Hem akademik eğitimine devam eden hem de mutfak alanında kendini geliştiren yarışmacı, farklı disiplinleri bir arada yürütmesiyle öne çıkmaktadır.

AYŞEGÜL BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef 2026’da yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayşegül’ün bir üst tura yükseldiği öğrenildi. Başarılı performansıyla jüri üyelerinden olumlu yorumlar alan genç yarışmacı, yarışmada yoluna devam etme hakkı kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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