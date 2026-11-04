MasterChef Ayşe kimdir, Ayşe kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Gastronomi eğitimi alan ve yıllardır profesyonel mutfaklarda çalışan Ayşe Nur, MasterChef Türkiye 2026'nın genç ve iddialı yarışmacılarından biri. İşte MasterChef Ayşe'ye dair merak edilenler.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

Ayşe Nur İnal, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri. Ayşe Nur, 31 Temmuz 2026'da yayınlanan bölümde 13. beyaz önlüğü kazanarak ana kadroya giren 13. yarışmacı oldu.

AYŞE KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Nur İnal, 25 yaşında. Ayşe, MasterChef Türkiye 2026'nın genç yarışmacıları arasında yer alıyor.

AYŞE NERELİ?

Ayşe Nur İnal, İstanbul'da doğup büyüdü. Ayşe'nin aslen Çorumlu olduğu belirtiliyor.

AYŞE'NİN MESLEĞİ NE?

Ayşe Nur İnal, gastronomi eğitimi aldı. Mutfaktaki teknik becerileriyle dikkat çeken Ayşe'nin yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda aşçı olarak çalıştığı belirtiliyor.

AYŞE EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Ayşe Nur İnal'ın evli olduğu belirtiliyor. Ancak Ayşe ya da MasterChef Türkiye cephesinden yarışmacının medeni durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞADİ İLE AYŞE ARASINDA NE OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında Ayşe ile Şadi arasında tartışma çıktı. Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, Ayşe'ye oy verirken "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Şadi'nin tavrını saygısızlık olarak değerlendiren Ayşe ise ona yaşına uygun davranmasını söyledi. Şadi'nin Ayşe'nin üzerine yürümesiyle gerginlik tırmandı ve yayının bir bölümünde ses kısıldı.

Araya giren Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" diyerek yarışmacıları uyardı. Gerginliğin sürmesi üzerine Mehmet Şef, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek Ayşe ve Şadi'yi stüdyodan gönderdi.

AYŞE ELEME ADAYI OLDU MU?

Evet, Ayşe bu haftanın eleme adayları arasında yer aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın Tolgahan'ı ilk eleme adayı olarak belirlemesinin ardından yapılan oylamada Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü akşam saatlerinde TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayının ardından TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.