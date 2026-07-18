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Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kimler girdi?

Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kimler girdi?
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Final turunda iki aşamalı mücadele veren yarışmacılar arasında şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan isim, ana kadroya seçilerek önlüğün sahibi oldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu, MasterChef ana kadroya kimler girdi? İşte açıklanan son bilgiler.

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, zorlu eleme etaplarını başarıyla geçen yarışmacılar final turunda ana kadroya girebilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen son değerlendirme etabında yarışmacılar, şeflerin istediği kriterleri eksiksiz yerine getirebilmek adına en başarılı tabaklarını hazırladı. Peki, Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kimler girdi? Detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda gerçekleştirilen ana kadro seçmelerinde ilk önlüğü kazanan yarışmacı Batuhan Nazikoğlu oldu.

Yarışmanın final aşamasında iki etap halinde düzenlenen mücadelede yarışmacılar, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmesine sunulmak üzere en başarılı tabaklarını hazırladı. Gecenin sonunda yapılan puanlamada en yüksek değerlendirmeyi alan Batuhan, ana kadroya seçilen ilk yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

Ana kadroya seçilen ilk isim olmasının ardından Batuhan Nazikoğlu, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesini sürdürecek yarışmacılar arasına katıldı.

Batuhan Nazikoğlu, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan yarışmacı, şef olarak mesleğini sürdürüyor. İlk eleme turunda hazırladığı vanilyalı levrek yemeğiyle şeflerin beğenisini kazanan Batuhan, ana kadro seçmelerinde ise en iyi Ali Nazik yemeğini hazırlayarak rakiplerinin önüne geçti.

32 yaşında olduğu bilinen Batuhan Nazikoğlu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro seçmeleri devam ediyor.

Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre ana kadroya giren ilk yarışmacı şu şekilde:

  • Batuhan Nazikoğlu

Yarışmada ana kadro tamamlanıncaya kadar her gün yeni bir yarışmacı önlüğün sahibi olacak. Seçmeler ilerleyen bölümlerde devam edecek ve başarılı olan isimler ana kadroya katılarak MasterChef Türkiye 2026 sezonunda mücadele etmeye hak kazanacak. Mevcut bilgiler doğrultusunda ana kadroya seçilen ilk ve açıklanan isim Batuhan Nazikoğlu olarak kayıtlara geçti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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