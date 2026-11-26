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Marsilya Levski Sofya maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya Levski Sofya maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Marsilya'daki Stade Vélodrome'da oynanacak. Ancak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor ve maç herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

MARSİLYA LEVSKİ SOFYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya Levski Sofya maçı Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşma için açıklanmış bir yayın bilgisi bulunmuyor.

MARSİLYA LEVSKİ SOFYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Marsilya Levski Sofya maçının Türkiye'de televizyon ya da dijital platform yayını bulunmuyor. Yayın planında değişiklik olması durumunda maçın hangi kanaldan verileceği netlik kazanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı skor uygulamaları üzerinden takip edebilecek.

MARSİLYA LEVSKİ SOFYA MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya Levski Sofya maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi kapsamında yapılacak.

MARSİLYA LEVSKİ SOFYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya Levski Sofya maçı, Marsilya'daki Stade Vélodrome'da oynanacak.