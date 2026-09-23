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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığını açıklamasının ardından siyasi yoluna nasıl devam edeceği merak konusu oldu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara'da oyların yüzde 60,4'ünü alarak yeniden başkan seçilen Mansur Yavaş hangi partiye geçecek? Mansur Yavaş Yeni Partiye mi geçiyor? Detaylar haberimizde.

MANSUR YAVAŞ HANGİ PARTİYE GEÇECEK?

Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri hangi partiye geçeceği oldu. Ancak Yavaş’ın istifa açıklamasında herhangi bir siyasi partiye geçeceğine ilişkin bir ifade yer almadı. Aksine Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkça duyurdu.

Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurduğu açıklamasında kararının ardından siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Böylece kamuoyunda gündeme gelen yeni bir partiye katılma ihtimaliyle ilgili açıklamasında net bir çerçeve çizmiş oldu.

İstifa kararının ardından gözler Yavaş’ın siyasi yol haritasına çevrilirken, mevcut açıklamasına göre Yavaş’ın herhangi bir partiye geçtiği yönünde bir bilgi bulunmuyor. Yavaş’ın açıklamasında öne çıkan ifade, siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı oldu.

Yavaş, istifa gerekçesine ilişkin açıklamasında ise parti içinde ve kamuoyunda son dönemde yaşanan bazı gelişmelere dikkat çekti. Kararını öfke veya kırgınlıkla alınmış bir karar olarak nitelendirmeyen Yavaş, siyasi kararların uzun süre düşünülerek ve sorumluluğu üstlenilerek alınması gerektiğini ifade etti.

Yavaş ayrıca seçmen iradesine vurgu yaparak siyasi yoluna bağımsız devam etme kararını açıkladı. Bu nedenle mevcut açıklamalar kapsamında Yavaş’ın bir başka siyasi partiye geçtiği yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.