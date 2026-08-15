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Manisa FK Vanspor maçı CANLI nereden izlenir? Manisa FK Vanspor maçı hangi kanalda?

Manisa FK Vanspor maçı CANLI nereden izlenir? Manisa FK Vanspor maçı hangi kanalda?
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Manisa FK Vanspor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Manisa FK Vanspor maçı canlı nereden izlenir? Manisa FK Vanspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri oynanacak. Manisa FK, kendi sahasında Vanspor’u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede hakem Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. Peki, Manisa FK Vanspor maçı canlı nereden izlenir? Manisa FK Vanspor maçı hangi kanalda? Detaylar...

MANİSA FK VANSPOR MAÇI CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Cumartesi seansında oynanacak mücadele, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda futbolseverleri buluşturacak. Karşılaşmanın canlı yayın adresi Bein Max 2 olacak.

MANİSA FK VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK ile Vanspor arasındaki kritik mücadele Bein Max 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi belirtilen yayın kanalından izleyebilecek.

MANİSA FK VANSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Vanspor arasındaki Trendyol 1. Lig ikinci hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Karşılaşmanın adresi ise Manisa 19 Mayıs Stadyumu olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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