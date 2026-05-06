Manifest Hileli ne zaman çıkacak, Manifest Hileli şarkı sözleri ne?

Müzik dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren ve dijital platformlarda büyük merak uyandıran Manifest Hileli projesi, hem yayın tarihi hem de sözleriyle gündemdeki yerini koruyor. Dinleyicilerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Manifest Hileli ne zaman çıkacak ve şarkı sözleri neler?" soruları, projenin yaratıcıları tarafından paylaşılan ipuçlarıyla birlikte heyecanı artırıyor.

Yeni nesil sound'u ve iddialı çıkışıyla dikkat çeken Manifest Hileli, müzik listelerini altüst etmeye hazırlanıyor. "Manifest Hileli şarkı sözleri ne, eser ne zaman yayınlanacak?" başlıkları altında araştırma yapan müzik tutkunları, sanatçının bu çalışmada kullandığı metaforlar ve hileli dünya düzenine getirdiği eleştirilerle karşılaşıyor. Henüz tam metni sır gibi saklanan ancak nakarat kısımlarıyla kısa sürede dillerden düşmeyen şarkının yayınlanacağı platformlar ve ilk dinleme tarihlerine dair sızan tüm detayları haberimizde bir araya getirdik.

MANIFEST’İN YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yayınladıkları ve büyük beğeni toplayan "Daha İyi" şarkısının ardından hız kesmeyen Manifest grubu, yeni teklisi için tarihi belirledi. Grubun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi duyuruya göre, yeni şarkı 8 Mayıs 2026 tarihinde dinleyiciyle buluşacak.

YENİ ŞARKININ İSMİ BELLİ OLDU: HİLELİ

Dinleyicilerin büyük bir heyecanla ismini beklediği yeni parçanın adının “Hileli” olduğu açıklandı. "Daha İyi" ile yakalanan başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefleyen grup, bu yeni eseriyle yine iddialı bir sound ve vurucu bir konseptle geri dönüyor.

HİLELİ ŞARKISININ SÖZLERİ NELER?

Manifest grubunun yeni bombası "Hileli" parçasının sözlerine ilişkin detaylar şu an için sır gibi saklanıyor. Grubun paylaştığı resmi duyuruda şarkı sözlerinin tam metnine yer verilmezken, dinleyiciler sosyal medyada şarkının temasına dair tahminlerde bulunmaya başladı. Parçanın, grubun genel çizgisiyle uyumlu, derinlikli ve akılda kalıcı sözlere sahip olması bekleniyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA GERİ SAYIM BAŞLADI

8 Mayıs sabahı itibarıyla eş zamanlı olarak yayına girecek olan "Hileli", Spotify, Apple Music ve YouTube gibi dev platformlarda yerini alacak. Kıbrıs konserindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest'in, bu yeni şarkıyla birlikte dijital izlenme ve dinlenme rekorlarını zorlayacağı öngörülüyor.

