Maltepe çatışma SON DAKİKA! Maltepe silahlı saldırı olayı nedir?

İstanbul Maltepe'de yaşanan silahlı saldırı, bölgede hareketliliğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Maltepe silahlı saldırı olayı nedir? Maltepe silahlı saldırıya dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

MALTEPE ÇATIŞMA SON DAKİKA!

İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MALTEPE SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Olay, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Verilen bilgilere göre kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahlı saldırı gerçekleşti.

İddiaya göre kiracı Mehmet T. (63), tartıştığı ev sahibi Osman Akyol (61) ile eşi Nursen Akyol'a (61) silahla ateş açtı. Saldırı sırasında binada bulunan avukat Emir Ali S. (29) de ağır yaralandı.

Silahlı saldırı sonucunda ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan avukat Emir Ali S. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri gönderildi. Mehmet T.'nin bulunduğu binadan çevreye ve olay yerine gelen emniyet ile 112 ekiplerine silahla ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında Mehmet T.'nin emniyet güçlerine direnerek ateş açmayı sürdürdüğü aktarıldı.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından müdahale edilen Mehmet T., etkisiz hale getirilerek sağ olarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Mehmet T.'nin tehdit ve hakaret konularından 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN MALTEPE AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Maltepe'de meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. İsimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur. Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"