Malatya okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 26 Şubat Perşembe günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Malatya genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşerken, kar sağanakları şehri etkisi altına alacak. Cuma günü ise dondurucu soğukların ve buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Sağanakları Etkili

Perşembe günü Malatya'da gökyüzü kapalı olacak ve gün boyu aralıklarla kar sağanakları görülecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -1°C

• Detay: Yağış ihtimali gündüz %45 seviyelerinde seyredecek. Batıdan saatte 10 mph (yaklaşık 16 km) hızla esecek rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Haftanın son iş gününde yağışlar etkisini azaltırken yerini parçalı bulutlu ancak çok daha soğuk bir havaya bırakıyor. Cuma günü Malatya adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -6°C

• Detay: Gökyüzünün açılmasıyla birlikte gece saatlerinde kuvvetli don olayı ve buzlanma bekleniyor. Nem oranının yüksekliği soğuğun etkisini artıracak.

Vatandaşlara Uyarı: Özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekmektedir. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.