Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Mahmut Tuncer, bu kez sanat kariyeriyle değil ailesiyle gündeme geldi. Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in hem akademik kariyeri hem de siyasi görevleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Mahmut Tuncer’in oğlu kimdir, profesör mü? Mehmet Umut Tuncer kimdir, hangi partiden, kaç yaşında? Detaylar...

MAHMUT TUNCER’İN OĞLU KİMDİR?

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’dir. Akademisyen kimliğiyle tanınan Mehmet Umut Tuncer, aynı zamanda siyasi alanda da aktif görevler üstleniyor. İletişim bilimi alanında çalışmalar yapan Tuncer, üniversitelerde çeşitli idari görevlerde bulundu ve kamu yönetiminde önemli pozisyonlarda yer aldı.

Son günlerde sosyal medyada gündem olmasının nedeni ise, babası Mahmut Tuncer’in doğum gününü kutladığı paylaşım oldu. X hesabından yaptığı paylaşımda babasına yönelik duygusal ifadeler kullanan Tuncer, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam.”

Bu paylaşımın ardından kamuoyunda “Mahmut Tuncer’in oğlu kimdir?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, aynı zamanda AK Parti bünyesindeki görevleriyle de öne çıktığı görülüyor. Özellikle AK Parti MKYK üyeliği görevi, siyasi çevrelerde dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, iletişim bilimi alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve siyasetçidir. Akademik kariyerine 2007 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Tuncer, yıllar içerisinde akademik yükselişini sürdürerek profesör unvanını aldı.

Üniversitelerde farklı idari görevlerde bulunan Mehmet Umut Tuncer; Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Merkez Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Baş Danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. Akademik yönetim alanındaki deneyimiyle dikkat çeken Tuncer’in ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış 32 akademik çalışması bulunuyor.

Siyasi kariyerinde ise AK Parti bünyesinde önemli görevler üstlendi. Mehmet Umut Tuncer’in, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olduğu ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcılığı görevini yürüttüğü bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Bunun yanı sıra kamu yönetiminde de görev alan Tuncer, 2020 yılında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. Bu görevi sırasında kültürel projeler ve turizm çalışmalarıyla ilgili çeşitli organizasyonlarda yer aldığı biliniyor.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde ise AK Parti Aydın 5. sıra milletvekili adayı olarak seçim listelerinde yer aldı.

MEHMET UMUT TUNCER KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Umut Tuncer, 1981 yılında Ankara’da doğdu. Buna göre Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

AKADEMİDEN SİYASETE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU

Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in kariyer süreci incelendiğinde, akademik altyapısının siyaset ve kamu yönetimi alanındaki görevleriyle birleştiği görülüyor. 2007 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatında farklı üniversitelerde görev alan Tuncer, yönetim pozisyonlarında da aktif rol üstlendi.

İletişim bilimi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra kamu kurumlarında yürüttüğü görevler, onun bürokratik deneyimini de artırdı. Özellikle Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevi, kamu yönetimi alanındaki en dikkat çeken görevlerinden biri olarak öne çıktı.

Akademik yayınlarıyla da bilinen Tuncer’in ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunuyor. Eğitim, iletişim ve medya alanlarında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle akademik çevrelerde tanınan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.