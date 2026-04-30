Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bayrak değişimi yaşandı. Mahmut Demirtaş neden görevden alındı, Mahmut Demirtaş yeni görevi ne, nereye atandı?

NEVŞEHİR VALİSİ, YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

AYDIN VALİSİ'NİN YENİ GÖREV YERİ ANKARA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na ise Ankara Valisi Vasip Şahin getirildi. Şahin'den boşalan valilik koltuğuna ise Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı.

GÜNGÖREN KAYMAKAMI, ADIYAMAN'A VALİ OLDU

Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi olarak atandı. İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman'a vali oldu.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi olarak görevlendirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin Personel Genel Müdürü olurken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli de genel müdür olarak atandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ, MERKEZE ÇEKİLDİ

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. Emniyet'te kritik değişiklikler yaşandı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

ENGİN DİNÇ'TEN BOŞALAN KOLTUĞA KONYA EMNİYET MÜDÜRÜ GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara Emniyet Müdürü oldu. Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise Yüksek'twn boşalan koltuğa oturdu. Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktal'ın yeni görev yeri ise Mersin Emniyet Müdürlüğü oldu.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel ise Manisa Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir Siirt Emniyet Müdürü olarak atandı.

MGK'DA DA İKİ ATAMA

Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.