Her yıl büyük ilgi gören Magnum kampanyasında 2026 çekiliş süreci için geri sayım başladı. Katılımcılar “Magnum çekiliş 2026 ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, kampanyanın başvuru süreci, çekiliş tarihleri ve kazananların ne zaman açıklanacağına dair detaylar yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 MAGNUM PORSCHE TAYCAN 1. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum’un büyük ilgi gören Porsche Taycan kampanyasında 2026 yılı 1. dönem çekiliş tarihi netleşti. “Magnum Porsche Taycan 1. dönem çekilişi ne zaman?” sorusu yanıt bulurken, çekilişin 7 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul Beyoğlu’nda U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adresinde, noter huzurunda ve katılıma açık şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişin ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Yapılan bilgilendirmeye göre 2026 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 11 Temmuz 2026 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki üzerinden duyurulacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla resmi bildirim yapılacağı belirtildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ ÖDÜL DETAYLARI NELER?

2026 kampanya döneminde en dikkat çeken ödül yine Porsche Taycan oldu. Açıklanan bilgilere göre 4. dönem çekilişinde 2 kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma hakkı elde edecek. Araçların tavsiye edilen perakende satış fiyatının 12.635.000 TL olduğu belirtilirken, kampanyaya olan ilginin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

ÇEKİLİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Magnum çekilişi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Katılımcılar kampanya şartlarını yerine getirerek çekilişe dahil olurken, kazanan isimlerin resmi kanallar üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin tüm aşamalarının U2 organizasyonu tarafından yürütüldüğü bildiriliyor.