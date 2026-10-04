Madalyon filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Madalyon filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Madalyon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Madalyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Madalyon konusu nedir, Madalyon oyuncuları kimler ve Madalyon özeti gibi konuları inceliyoruz.

MADALYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? MADALYON OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Jackie Chan'ın başrolünde yer aldığı aksiyon-komedi filmi Madalyon (The Medallion), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Fantastik öğelerle süslenen yapımın yayınlanmasının ardından film severler "Madalyon filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Madalyon filmine dair merak edilen tüm detaylar...

MADALYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Madalyon'un çekimleri İrlanda'nın başkenti Dublin'de başladı. Ekip, Dublin Kalesi ile Wicklow kırsalında çekim yaptı. Filmin çekim lokasyonları arasında Hong Kong, Tayland ve Kuzey İrlanda'daki Dunluce Kalesi de yer alıyor. Filmde Dublin sokaklarında ve limanlarında geçen akrobatik kovalamaca sahneleri dikkat çekiyor.

JACKIE CHAN TAHTA OTURDU

Çekimler sırasında ilginç bir anekdot da yaşandı. Dublin Kalesi'ndeki rehberlerin anlattığına göre Jackie Chan, çekimler sırasında kaledeki tahta çıktı ve Kral V. George'dan bu yana tahta oturan ilk kişi oldu.

MADALYON FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ağustos 2001'de Dublin'de başladı. Jackie Chan'ın "Smokin Ajan" (The Tuxedo) filmini çekmesi nedeniyle prodüksiyona ara verildi, çekimler aynı yıl ilerleyen dönemde Asya'da yeniden başladı. Madalyon, 15 Ağustos 2003'te Hong Kong'da, 22 Ağustos 2003'te ise ABD'de vizyona girdi.

MADALYON FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Hong Konglu polis Eddie'nin olağanüstü hikayesini anlatıyor. Eddie, geçirdiği bir kazanın ardından hayatını kaybeder; ancak gizemli güçlere sahip bir madalyon sayesinde süper yeteneklere sahip, ölümsüz bir savaşçı olarak geri döner.

Interpol ajanı Nicole ve beceriksiz ortağı Watson, madalyonun ardındaki sırrı çözmek için harekete geçer. Bir yandan bu güce sahip olmak isteyen suç lordu Snakehead'i durdurmaya çalışan ekip, diğer yandan kendini uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin izini sürerken bulur.

MADALYON FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Jackie Chan – Eddie Yang

Lee Evans – Arthur Watson

Claire Forlani – Nicole James

Julian Sands – Snakehead

John Rhys-Davies – Komutan Hammerstock-Smythe

Anthony Wong

Christy Chung

Alexander Bao – Jai

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA GORDON CHAN VAR

Madalyon'un yönetmenliğini Hong Konglu yönetmen Gordon Chan üstlendi. Chan, senaryoyu Bennett Joshua Davlin, Bey Logan, Paul Wheeler ve Alfred Cheung ile birlikte yazdı. Filmin dövüş koreografisinde ise Jackie Chan'ın uzun yıllara dayanan dostu, Hong Kong sinemasının usta ismi Sammo Hung imzası bulunuyor.

JACKIE CHAN İLK KEZ ÖZEL EFEKT KULLANDI

Madalyon, Jackie Chan'ın dövüş sahnelerinde özel efektlerden yararlandığı ilk film olarak biliniyor. Yapım, çekildiği dönemde Hong Kong sinema tarihinin en pahalı prodüksiyonu unvanını taşıyordu.

MADALYON GİŞEDE NE KADAR KAZANDI?

Madalyon, Jackie Chan'ın Bitirim İkili (Rush Hour) ve Şanghay Kovboyu (Shanghai Noon) gibi Hollywood filmlerinin gerisinde kaldı. Film ABD'de yaklaşık 22,2 milyon dolar hasılat elde etti.