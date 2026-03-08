Maçtan önce sarı kart gören bir futbolcu maçta sarı kart görürse ne olur, kırmızı kart görür mü?

Futbolda kartlar sadece oyun içindeki disiplini değil, maçın kaderini de etkileyebiliyor. Peki, maçtan önce sarı kartı bulunan bir futbolcu sahada bir sarı kart daha alırsa kırmızı kartla oyundan atılır mı? Uzman yorumları ve resmi futbol kurallarına göre oyuncuların bu durumdaki hakları ve olası sonuçları haberimizde.

MAÇTAN ÖNCE SARI KART GÖREN BİR FUTBOLCU MAÇTA SARI KART GÖRÜRSE NE OLUR?

Futbolseverler maçtan önce sarı kart cezası bulunan oyuncuların sahada ne kadar risk altında olduğunu merak ediyor. Maç sırasında ikinci kez sarı kart gören bir futbolcu, maçtan atılır mı? FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, maç öncesi sarı kart taşıyan oyuncuların durumu özel olarak ele alınıyor.

SARI KART İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜĞÜNDE NE OLUR?

Maç öncesi sarı kartı olan bir futbolcu sahada ikinci sarı kartı aldığında, bu durum otomatik olarak kırmızı kart anlamına gelmez. Ancak, maçta ikinci sarı kart görmesi halinde hakem, kurallar gereği kırmızı kart gösterir ve oyuncu oyundan atılır. Bu nedenle futbolcuların disiplinli oynaması büyük önem taşıyor.