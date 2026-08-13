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Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri! Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?

Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri! Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?
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Mabel Matiz’in söz ve müziğini yazdığı “Ha Leylim”, yayımlanmasının ardından dinleyicilerin dikkatini çekti. Şarkının gündeme gelmesiyle birlikte Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri ve eserin kime ait olduğu merak konusu oldu.

Mabel Matiz’in söz ve müziğine imza attığı “Ha Leylim”, yayımlanmasının ardından dikkat çeken şarkılar arasında yer aldı. Şarkının gündeme gelmesiyle birlikte dinleyiciler, “Ha Leylim sözleri kime ait?”, “Ha Leylim ne anlatıyor?” ve “ Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri” gibi başlıklarla arama yapmaya başladı.

MABEL MATİZ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Açıklamada, klibin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

MABEL MATİZ HA LEYLİM ŞARKI SÖZLERİ

Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri, şarkının yayımlanmasının ardından merak edilen konular arasında bulunuyor.

Baş koydum sen'le aşkın yastığına

Aşk olsun, gelme görmezden

Yangın var bende, söndürüver bari

Bir rüzgâr esti körfezden

Alsam, versem de düşse bu süngü

O ağzında bir güneşlensem

Çektim çoktan kapılarına sürgüyü

Ya teslim ol ya güreş ben'len

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne

Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende

Sabrımın da sonu var biline

Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler

Gel, kurtar, oku değdir kalbime

Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, 'keşke'm ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

Sağ elinde dursun sol elim, sol elim

(Ay)

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne

Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende

Sabrımın da sonu var biline

Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler

Gel, kurtar, oku değdir kalbime

Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, 'keşke'm ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin

Muhabbet bağında yüzelim, yüzelim

(Ay)

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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