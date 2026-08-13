Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri! Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?
Mabel Matiz’in söz ve müziğini yazdığı “Ha Leylim”, yayımlanmasının ardından dinleyicilerin dikkatini çekti. Şarkının gündeme gelmesiyle birlikte Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri ve eserin kime ait olduğu merak konusu oldu.
Mabel Matiz’in söz ve müziğine imza attığı “Ha Leylim”, yayımlanmasının ardından dikkat çeken şarkılar arasında yer aldı. Şarkının gündeme gelmesiyle birlikte dinleyiciler, “Ha Leylim sözleri kime ait?”, “Ha Leylim ne anlatıyor?” ve “ Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri” gibi başlıklarla arama yapmaya başladı.
MABEL MATİZ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Açıklamada, klibin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
MABEL MATİZ HA LEYLİM ŞARKI SÖZLERİ
Mabel Matiz Ha Leylim şarkı sözleri, şarkının yayımlanmasının ardından merak edilen konular arasında bulunuyor.
Baş koydum sen'le aşkın yastığına
Aşk olsun, gelme görmezden
Yangın var bende, söndürüver bari
Bir rüzgâr esti körfezden
Alsam, versem de düşse bu süngü
O ağzında bir güneşlensem
Çektim çoktan kapılarına sürgüyü
Ya teslim ol ya güreş ben'len
Kaptırdım seline, kandım meçhulüne
Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende
Sabrımın da sonu var biline
Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler
Gel, kurtar, oku değdir kalbime
Çabuk, haydi çabuk
Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim
Bu gece bana gel, şeker ezelim
Yaradan duysun da, muradımı versin de
Yaz maz gelsin, gezinelim
Garibim, 'keşke'm ve helalim
Dola sen boynuma vebalin'
Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de
Sağ elinde dursun sol elim, sol elim
(Ay)
Kaptırdım seline, kandım meçhulüne
Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende
Sabrımın da sonu var biline
Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler
Gel, kurtar, oku değdir kalbime
Çabuk, haydi çabuk
Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim
Bu gece bana gel, şeker ezelim
Yaradan duysun da, muradımı versin de
Yaz maz gelsin, gezinelim
Garibim, 'keşke'm ve helalim
Dola sen boynuma vebalin'
Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin
Muhabbet bağında yüzelim, yüzelim
(Ay)