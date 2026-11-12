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Lukaku neden yok, Türkiye Belçika maçında Lukaku yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Lukaku neden yok, Türkiye Belçika maçında Lukaku yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Belçika'da maç öncesi önemli bir kadro gelişmesi yaşandı. Belçika'nın tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku, yaşadığı sakatlık nedeniyle Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldı.

Gelişmenin ardından futbolseverler "Lukaku neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Türkiye maçında oynayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Romelu Lukaku'nun durumu ve Türkiye-Belçika maçına dair tüm detaylar.

LUKAKU NEDEN YOK?

Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında hafif bir kalça sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Belçika Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamada, 33 yaşındaki santrforun kalçasında hafif bir sorun bulunduğu ve bu nedenle Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

LUKAKU SAKAT MI?

Evet, Lukaku sakat. Tecrübeli golcünün kalçasında hafif bir rahatsızlık bulunuyor. Belçika teknik heyeti ve sağlık ekibi, oyuncuyu riske atmamak için Türkiye maçında forma giydirmeme kararı aldı.

LUKAKU CEZALI MI?

Hayır, Lukaku'nun Türkiye maçında yer almaması cezayla ilgili değil. Oyuncu, yalnızca kalçasındaki sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.

LUKAKU YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Lukaku, Türkiye maçında yedek kulübesinde de yer almayacak. Belçika Milli Takımı'nın açıklamasına göre oyuncu, tedavisinin en iyi koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla tedbir olarak Belçika'da kaldı ve Türkiye'ye gelen kafileye dahil edilmedi.

LUKAKU'NUN YERİNE KADROYA KİM ÇAĞRILDI?

Belçika teknik heyeti, Lukaku'nun yerine kadroya yeni bir oyuncu davet etmeme kararı aldı. Böylece Belçika, Türkiye maçına mevcut kadrosuyla hazırlanacak.

LUKAKU İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Belçika sağlık ekibinin, Lukaku'yu pazar günü oynanacak İtalya maçına yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uyguladığı bildirildi. Yıldız oyuncunun sağlık durumu 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirilecek. Lukaku'nun İtalya karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği bu değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı ağırlayacak. Karşılaşma 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye-Belçika karşılaşmasını İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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