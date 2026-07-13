Avrupa futbolunun gelecek vadeden forvetleri arasında gösterilen Lucas Stassin, transfer iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Futbolseverler "Lucas Stassin kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, Lucas Stassin hangi takımda oynuyor?" sorularının yanıtını araştırırken, genç oyuncunun kariyeri ve futbol geçmişi de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Lucas Stassin'e dair merak edilen tüm detaylar...

LUCAS STASSIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Transfer döneminde adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Lucas Stassin, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Gol yollarındaki etkili oyunu ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Belçikalı futbolcu hakkında "Lucas Stassin kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Lucas Stassin'in kariyeri ve futbol hayatına dair merak edilenler...

LUCAS STASSIN KİMDİR?

Lucas Stassin, Belçikalı profesyonel futbolcudur. Futbol eğitimini Belçika'nın güçlü altyapı sisteminde alan genç oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Hızı, bitiriciliği ve ceza sahası içerisindeki etkili oyunuyla dikkat çekmektedir.

LUCAS STASSIN KAÇ YAŞINDA?

Lucas Stassin, 19 Kasım 2004 doğumludur. Genç yaşına rağmen profesyonel futbol kariyerinde önemli deneyimler kazanan oyuncu, Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmektedir.

LUCAS STASSIN'İN MEVKİSİ NE?

Lucas Stassin'in asıl mevkisi santrfordur. Bunun yanı sıra ihtiyaç halinde ikinci forvet ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilmektedir. Gol vuruşlarındaki başarısı, hareketliliği ve pres gücüyle ön plana çıkan bir hücum oyuncusudur.

LUCAS STASSIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lucas Stassin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Étienne forması giymektedir. Belçika'daki başarılı performansının ardından Fransız ekibine transfer olan genç futbolcu, kariyerini Avrupa'nın önemli liglerinden birinde sürdürmektedir.

FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Belçika'da başlayan Lucas Stassin, altyapıdan yetişerek A takım seviyesine yükseldi. Genç yaşta sergilediği başarılı performans sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu, transferinin ardından Fransa'da gelişimini sürdürmeye devam etti.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Lucas Stassin, ceza sahasındaki etkili pozisyon alması, güçlü bitiriciliği ve hareketli oyun yapısıyla tanınan bir santrfordur. Hava toplarındaki etkinliği, savunma arkasına yaptığı koşular ve takım oyununa verdiği katkıyla dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa futbolunun gelecek vadeden forvetleri arasında gösterilmektedir.