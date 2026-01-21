Lube Ayar kaç yıl hapis cezası aldı, Lube Ayar hapis yatacak mı?

Kişisel verilerin ifşası suçlamasıyla hakim karşısına çıkan gazeteci Hacer Lube Ayar'a verilen cezanın süresi netleşti. Peki, Lube Ayar kaç yıl hapis cezası aldı ve bu karar doğrultusunda cezaevine girecek mi?

OLAY NASIL GELİŞTİ?

7 Mart 2024 tarihinde yaşanan olayda gazeteci Hacer Lube Ayar, sosyal medya hesabından farklı bir dosyaya ait bilirkişi raporunu paylaştı. Paylaşılan belgede, müşteki Selçuk İnan'ın adı, soyadı ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin sansürlenmeden yer aldığı belirlendi. Söz konusu paylaşımın ardından İnan'ın telefonla rahatsız edildiği ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

AYAR'IN SAVUNMASI MAHKEMEDE KARŞILIK BULMADI

Duruşmada savunma yapan Ayar, yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yaptığını vurgulayarak paylaşımın tamamen mesleki refleksle gerçekleştiğini ifade etti. Dosyada herhangi bir gizlilik kararı bulunmadığını belirten Ayar, kişisel verileri bilinçli şekilde ifşa etme amacı taşımadığını söyleyerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, bu savunmayı yeterli ve inandırıcı bulmadı.

MAHKEME KARARI VE CEZA GEREKÇESİ

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına dikkat çekerek isim, soyisim ve telefon numarasının açık şekilde "kişisel veri" kapsamına girdiğini vurguladı. Bu değerlendirme doğrultusunda Ayar, Türk Ceza Kanunu'nun 136/1 maddesi kapsamında önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra takdiri indirim uygulanarak ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü.

HAGB VE ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanığın adli sicil durumu ve yeniden suç işleme ihtimaline ilişkin olumlu bir kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Bu nedenle cezanın ertelenmesi ya da hükmün askıya alınması yönünde bir karar çıkmadı.