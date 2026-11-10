LoL Worlds finali ne zaman, saat kaçta? Worlds 2026 finali nerede, hangi takımlar oynayacak?

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League of Legends Worlds 2026 finali, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Final, ABD’nin New York kentine bağlı Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılacak. Şampiyonluk için Güney Kore ekibi Gen.G ile Çin ekibi Bilibili Gaming (BLG) karşı karşıya gelecek. İşte Worlds 2026 finaline ilişkin merak edilenler.

LOL WORLDS FİNALİ NE ZAMAN?

League of Legends Worlds 2026 finali, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak.

LOL WORLDS FİNALİ SAAT KAÇTA?

Worlds 2026 finali, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Final, New York yerel saatiyle 14.00'te başlıyor.

WORLDS 2026 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Worlds 2026 finali, ABD’nin New York kentindeki Brooklyn’de bulunan Barclays Center’da oynanacak. Turnuvanın önceki aşamaları Los Angeles ve Teksas’ın Allen kentinde yapıldı.

WORLDS 2026 FİNALİNDE HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

Worlds 2026 finalinde Gen.G ile Bilibili Gaming (BLG) karşılaşacak. Güney Kore’nin LCK liginde mücadele eden Gen.G, yarı finalde Çin ekibi IG’yi 3-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Çin’in LPL liginde mücadele eden BLG ise yarı finalde T1'i 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

WORLDS 2026 FİNALİ KAÇ MAÇ OLACAK?

Worlds 2026 finali, beş maç üzerinden oynanacak. Üç oyunu ilk kazanan takım şampiyon olacak. Bu nedenle final serisi üç ile beş oyun arasında sürecek.

WORLDS 2026 FİNALİ NEREDEN İZLENİR?

Worlds 2026 finali, League of Legends’ın resmi espor sitesi lolesports.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Final, LoL Esports’un YouTube ve Twitch kanallarından da yayınlanacak.

WORLDS 2026 TAKVİMİ

League of Legends Worlds 2026 takvimi şöyle oldu:

15-18 Ekim: Play-in aşaması (Los Angeles)

23-31 Ekim: İsviçre aşaması (Allen, Teksas)

3-6 Kasım: Çeyrek final (Allen, Teksas)

7-8 Kasım: Yarı final (Allen, Teksas)

14 Kasım: Büyük final (Brooklyn, New York)