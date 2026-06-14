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Livano Comenencia kimdir, hangi takımda? Livano Comenencia kaç yaşında, nereli?

Livano Comenencia kimdir, hangi takımda? Livano Comenencia kaç yaşında, nereli?
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Livano Comenencia, kariyerini Avrupa’nın farklı liglerinde geliştiren ve orta saha mevkisinde görev yapan dikkat çekici bir futbolcudur. Son dönemde Curaçao milli takımıyla Dünya Kupası’nda sahne alması, onun futbol yolculuğunu daha da görünür hale getirmiştir. Peki, Livano Comenencia kimdir, hangi takımda? Livano Comenencia kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Livano Comenencia, modern futbolun dikkat çeken genç orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkan ve kariyer hikâyesiyle futbol kamuoyunda ilgi uyandıran bir isimdir. Futbolculuk yolculuğunda farklı lig deneyimleri yaşamış, özellikle İtalya alt liglerinde gösterdiği performansla kendine bir çıkış yolu inşa etmiştir. Peki, Livano Comenencia kimdir, hangi takımda? Livano Comenencia kaç yaşında, nereli? Detaylar...

LIVANO COMENENCIA KİMDİR?

Zürih forması giyen orta saha oyuncusu olarak bilinen Comenencia, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlü orta saha özellikleriyle tanınır. Kariyerinin en dikkat çekici yönü ise, Serie C gibi daha düşük profilli liglerde edindiği tecrübeleri daha üst seviyelere taşıyarak uluslararası arenaya uzanan bir gelişim hikâyesi yazmasıdır.

Son dönemde adı, Curaçao ile Dünya Kupası sahnesinde yer almasıyla daha geniş kitleler tarafından duyulmaya başlamıştır. Turnuvaya ilk kez katılan ülkeler arasında gösterilen Curaçao’nun kadrosunda bulunması, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bu süreç, “İtalya 3. Ligi’nden Dünya Kupası’na” uzanan futbol masalının en kritik halkası olarak görülmektedir.

LIVANO COMENENCIA HANGİ TAKIMDA?

Livano Comenencia, kulüp düzeyinde Zürih takımında forma giyen bir orta saha oyuncusudur. 

LIVANO COMENENCIA KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 20024 doğumludur.

LIVANO COMENENCIA NERELİ?

Livano Comenencia’nın kökeni, futbol dünyasında çok uluslu oyuncu profillerinin artmasıyla birlikte daha da dikkat çekmektedir. Curaçao ile ilişkilendirilen milli takım tercihi, onun Karayipler futbol kültürüyle bağlantılı bir oyuncu olduğunu göstermektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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