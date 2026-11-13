Lihtenştayn Azerbaycan maçı hangi kanalda, Lihtenştayn Azerbaycan nereden CANLI izlenir?

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Lihtenştayn ile Azerbaycan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Vaduz'daki Rheinpark Stadion'da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkına sahip bir kanal bulunmuyor. İşte Lihtenştayn Azerbaycan maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lihtenştayn Azerbaycan maçı, Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

Lihtenştayn Azerbaycan maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın gelişmelerini canlı skor uygulamaları ve ülkelerin futbol federasyonlarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilir.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lihtenştayn Azerbaycan maçının Türkiye'de yayıncısı olmadığı için şifresiz ya da şifreli bir yayın seçeneği bulunmuyor.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lihtenştayn Azerbaycan maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lihtenştayn ile Azerbaycan arasındaki karşılaşma, Vaduz'daki Rheinpark Stadion'da oynanacak.

LİHTENŞTAYN AZERBAYCAN MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.