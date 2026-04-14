Ligde görülen kırmızı kart kupada geçerli mi?

Ligde alınan kırmızı kartın kupa maçlarına yansıyıp yansımadığı, turnuva kurallarına ve federasyonların disiplin talimatlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle futbolcular, teknik ekipler ve taraftarlar için “kırmızı kart cezası hangi maçlarda geçerli olur?” sorusu büyük önem taşırken, uygulamanın detayları sık sık araştırılıyor ve gündemde yer buluyor.

LİGDE KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU KUPADA OYNAYABİLİR Mİ?

Evet, ligde kırmızı kart gören bir futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin uygulamalarına göre lig ve kupa organizasyonları birbirinden bağımsız değerlendirilir. Bu nedenle ligde alınan standart kırmızı kart cezaları, otomatik olarak Türkiye Kupası’na yansımaz.

LİG VE TÜRKİYE KUPASI CEZALARI NEDEN AYRI DEĞERLENDİRİLİR?

Türkiye’de profesyonel futbol organizasyonları TFF çatısı altında yürütülse de her turnuvanın kendi statüsü bulunur. Süper Lig ve alt ligler tek bir organizasyon yapısı içinde değerlendirilirken, Türkiye Kupası ayrı bir turnuva olarak kabul edilir.

Bu ayrım nedeniyle disiplin cezaları da organizasyon bazlı uygulanır. Yani:

• Lig cezaları yalnızca lig maçlarında

• Kupa cezaları yalnızca kupa maçlarında geçerlidir

LİGDE KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU CEZASINI NEREDE ÇEKER?

Bir futbolcu lig maçında kırmızı kart gördüğünde cezasını yine lig karşılaşmalarında çeker. Örneğin 1 maç ceza alan bir oyuncu, Süper Lig’deki bir sonraki maçta kadroda yer alamaz.

Ancak aynı dönemde Türkiye Kupası maçı oynanıyorsa, kural olarak bu maçta forma giyebilir. Çünkü ceza yalnızca ilgili organizasyonu kapsar.

TÜRKİYE KUPASI’NDA KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU LİGDE OYNAYABİLİR Mİ?

Evet. Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gören bir oyuncunun cezası yalnızca kupa maçları için geçerlidir. Bu nedenle lig karşılaşmalarında oynayabilir. Bu durum da iki organizasyonun birbirinden bağımsız şekilde yönetilmesinin bir sonucudur.

HANGİ DURUMLARDA KIRMIZI KART CEZASI TÜM ORGANİZASYONLARA YAYILIR?

Standart kırmızı kart cezaları sadece ilgili turnuvayı kapsarken, bazı ağır disiplin ihlallerinde durum değişebilir. Şiddetli hareketler, hakeme yönelik ağır davranışlar veya sportmenliğe aykırı ciddi ihlaller sonucunda verilen cezalar “hak mahrumiyeti” kapsamına girebilir.

Bu tür cezalar organizasyon ayrımı olmaksızın uygulanır ve oyuncu hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda görev yapamaz.

STANDART KIRMIZI KART İLE AĞIR CEZA ARASINDAKİ FARK

Normal kırmızı kartlar genellikle:

• Çift sarı kart

• Sert faul

• Bariz gol şansını engelleme

gibi nedenlerle verilir ve sadece ilgili organizasyonda geçerli olur.

Ancak ağır disiplin cezaları, futbolcunun tüm resmi müsabakalardan men edilmesine yol açabilir.

KIRMIZI KART CEZASI BİRİKEN KARTLARA GÖRE KUPAYA TAŞINIR MI?

Hayır. Lig maçlarında biriken kartlar veya ceza durumu Türkiye Kupası’na aktarılmaz. Aynı şekilde kupa kartları da lig maçlarını etkilemez. Her organizasyon kendi disiplin kayıtlarını bağımsız şekilde tutar.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE KULÜP GÖREVLİLERİ İÇİN KURAL AYNI MI?

Evet, benzer bir sistem teknik heyet ve kulüp görevlileri için de geçerlidir. Ligde ceza alan bir teknik direktör, Türkiye Kupası maçında kulübede yer alabilir. Ancak ağır disiplin cezaları bu ayrımın dışında değerlendirilir ve tüm organizasyonları kapsayabilir.

EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ ANLAMA

Futbolseverler arasında en yaygın yanlış, her kırmızı kart cezasının tüm turnuvalara yayıldığı düşüncesidir. Oysa disiplin sistemi organizasyon bazlı çalışır ve cezalar yalnızca ilgili turnuva içinde geçerlidir.

Ligde kırmızı kart gören bir oyuncu, standart durumlarda Türkiye Kupası’nda oynayabilir. Ancak ağır disiplin ihlallerinde verilen cezalar tüm organizasyonları kapsayarak oyuncunun hem ligde hem kupada oynamasını engelleyebilir.