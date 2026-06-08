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LGS'ye peçete götürülür mü?

LGS'ye peçete götürülür mü?
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LGS’ye hazırlanan öğrenciler, sınav günü yanlarında bulundurabilecekleri eşyalarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle “LGS’ye peçete götürülür mü?” sorusu, sınav öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, sınav salonuna girişte sorun yaşamamak için izin verilen ve yasaklanan materyalleri öğrenmeye çalışıyor.

2026 LGS öncesinde sınav kuralları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. “LGS’ye peçete götürülür mü?” sorusunun yanıtını arayan adaylar, sınav salonuna alınabilecek kişisel eşyalar hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda, sınav günü uygulanacak prosedürler büyük önem taşıyor.

LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

A Milli Takımın Dünya Kupası maçlarının LGS günüyle çakışması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sınav tarihini değiştirdi.

Buna göre 14 Haziran’da yapılması planlanan LGS, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

LGS'YE PEÇETE GÖTÜRÜLÜR MÜ?

LGS'ye peçete götürülüp götürlmeyeceği klavuzda açıkça yer almamaktadır. Sınav binasına giriş sırasında yetkiliere sorularak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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