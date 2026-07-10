LGS tercihler ne zaman yapılacak, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2026?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Liseye geçiş heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci, "LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2026?" sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte 2026 LGS tercih tarihleri ve süreçle ilgili merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2026? MEB LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme kapsamında uygulanacak tercih ve yerleştirme takvimini duyurdu. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte LGS tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre LGS kapsamında lise tercihleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte öğrenciler, merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih işlemlerini tamamlayacak.

Aynı tarihler arasında özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okulların kayıt süreci de yürütülecek.

LGS SONUÇLARI VE KONTENJANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS merkezi sınav sonuçları ile tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek tercih listelerini oluşturabilecek.

MEB ayrıca tercih döneminde kullanılacak kılavuz, kontenjan bilgileri ve diğer yerleştirme ayrıntılarını da erişime açacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise nakil başvuru sürecine katılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON BAŞVURULARI

Nakil sürecinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

• 10 Temmuz 2026: Merkezi sınav sonuçlarının açıklanması

• 10 Temmuz 2026: Tercihlere esas kontenjan tablolarının yayımlanması

• 13-27 Temmuz 2026: LGS tercih işlemleri

• 13-27 Temmuz 2026: Özel okullar ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları

• 5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı

• 5-7 Ağustos 2026: Birinci nakil tercih başvuruları

• 10 Ağustos 2026: Birinci nakil sonuçları

• 10-12 Ağustos 2026: İkinci nakil tercih başvuruları

• 14 Ağustos 2026: İkinci nakil sonuçları

• 17-26 Ağustos 2026: Komisyon başvuruları

• 28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması

MEB tarafından açıklanan takvime göre öğrencilerin tercih ve yerleştirme sürecindeki tüm tarihleri dikkatle takip etmeleri, işlemlerini belirtilen süreler içinde tamamlamaları gerekiyor.