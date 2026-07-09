LGS sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA! 2026 LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Lgs sonuçları açıklandı mı 2026 LGS merkezi sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci de kısa süre içinde başlayacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA!

2026 LGS sonuçlarıyla ilgili geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde sonuçların ilan edileceği tarih 10 Temmuz 2026 olarak duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler merkezi sınav puanlarını ve yerleştirme sürecinde kullanılacak bilgileri dijital sistemler üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek ve tüm işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçen yıl sonuçların saat 10.00'da açıklanmış olması nedeniyle bu yıl da benzer saatlerde ilan edilmesi bekleniyor. Saat bilgisine ilişkin resmi duyuru yapılmadığı için adayların sonuçların açıklanacağı gün boyunca Milli Eğitim Bakanlığının resmi kanallarını takip etmesi gerekiyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 LGS takvimine göre merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte öğrencilerin tercih döneminde kullanacağı kontenjan tabloları da erişime açılacak. Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar puanlarını ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgileri sistem üzerinden inceleyebilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak. Takvime göre öğrenciler tercih işlemlerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih döneminde kullanılacak kontenjan tabloları da sonuçlarla birlikte yayımlanacağı için adaylar yerleştirme işlemlerini bu bilgiler doğrultusunda yapabilecek.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Milli Eğitim Bakanlığının ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu kullanarak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.

Bunun yanı sıra öğrenciler sınav puanlarını ve yerleştirme bilgilerini e-Devlet Kapısı ile e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek. Tüm sonuç sorgulama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek ve tercih sürecine ilişkin kontenjan bilgileri de aynı tarihte erişime sunulacak.