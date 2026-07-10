LGS saat kaçta açıklanacak, LGS sonuçları saat kaçta açıklanır, ne zaman açıklanır, LGS geçen sene saat kaçta açıklanmıştı SON DAKİKA?

Lgs sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala, "Lgs saat kaçta açıklanacak?" ve "Lgs sonuçları saat kaçta açıklanır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayımlanacak LGS sonuç ekranını bekleyen öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı saatle ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. İşte LGS sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin son bilgiler...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, sonuçların açıklanacağı tarihi ve saati merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak sonuçlarla birlikte adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecine ilişkin detayları öğrenebilecek. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? İşte MEB takvimine göre merak edilen ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanı ve yüzdelik dilimlerini dijital ortam üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB, sonuç belgelerini basılı olarak göndermeyecek. Tüm işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 2026 yılı için sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçen yıl LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00'da erişime açılmıştı. Bu nedenle 2026 sonuçlarının da benzer saatlerde açıklanması bekleniyor.

Bakanlıktan gelecek resmi açıklama, sonuçların erişime açılacağı kesin saati belirleyecek.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama ekranında öğrencilerin puanları, yüzdelik dilimleri ve yerleştirme sürecinde kullanılacak bilgiler yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 LGS takvimine göre tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puanlar ve yüzdelik dilim bilgileri de yayımlanacak.

Öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listesini oluşturarak lise yerleştirme sürecine katılabilecek.

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LGS YERLEŞTİRME SÜRECİNDE HANGİ BİLGİLER YAYIMLANACAK?

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih döneminde kullanılacak önemli veriler de erişime açılacak. Bunlar arasında tercih kılavuzu, okul kontenjanları, yüzdelik dilimler, taban puanlar ve yerleştirme takvimi bulunuyor. Adayların tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri öneriliyor.