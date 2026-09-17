Levent İnanır ile Soner Arıca'nın kardeş olup olmadığı ve aileleri merak ediliyor. İki ismin akrabalık bağı, anneleri ve babalarıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Levent İnanır Soner Arıca kardeş mi, anneleri ve babaları kimlerdir? Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimleri neden farklı? Detaylar haberimizde.

LEVENT İNANIR SONER ARICA KARDEŞ Mİ?

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Levent İnanır'ın gerçek adı Levent Arıca olarak geçiyor. SinemaTürk'te yer alan bilgilere göre Levent İnanır, Soner Arıca ve Erdoğan Arıca'nın kardeşi.

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca'nın 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan DHA haberinde de aile bağına ilişkin bilgilere yer verildi. Haberde Altun Arıca'nın Soner Arıca'nın yanı sıra Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi olduğu belirtildi.

Levent İnanır'ın Kadir İnanır ile olan akrabalık bağı da aynı aile üzerinden bulunuyor. Altun Arıca'nın Kadir İnanır'ın ablası olduğu bilgisi paylaşılırken Kadir İnanır'ın Levent İnanır ve Soner Arıca'nın dayısı olduğu aktarıldı.

LEVENT İNANIR İLE SONER ARICA'NIN SOY İSİMLERİ NEDEN FARKLI?

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimlerinin farklı olması, iki ismin kardeş olup olmadığı konusunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Levent İnanır'ın gerçek soyadının Arıca olduğu biliniyor. Soner Arıca ise Arıca soyadıyla tanınıyor.

Levent İnanır'ın sinema kariyerinde İnanır soyadını sahne adı olarak kullandığı belirtiliyor. Posta'da yer alan haberde de sanatçının asıl soyadının Arıca olduğu ve sahne soyadı olarak İnanır soyadını tercih ettiği aktarılıyor.

Bazı kaynaklarda ise Levent İnanır'ın, sinemada tanınmak amacıyla dayısı Kadir İnanır'ın soyadını sahne adı olarak kullandığı ifade ediliyor. Bu bilgi, Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ın yeğeni olması ve Soner Arıca ile kardeş olması nedeniyle soyadı farklılığının nedenine ilişkin açıklamalarda yer alıyor.

Levent İnanır'ın kendi adıyla ilgili kaynaklarda "Levent Arıca" bilgisi de yer alırken, sanat hayatında "Levent İnanır" adıyla tanındığı görülüyor. Dolayısıyla Levent İnanır ve Soner Arıca'nın kardeş olmalarına rağmen farklı soyadlarıyla tanınmasının nedeni, Levent İnanır'ın sanat hayatında İnanır soyadını kullanması olarak aktarılıyor.

Levent İnanır'ın neden İnanır soyadını tercih ettiğine ilişkin farklı anlatımlar bulunsa da, güvenilir kaynaklarda ortak olarak yer alan bilgi, sanatçının gerçek soyadının Arıca olduğu ve kariyerinde İnanır soyadını kullandığı yönünde.