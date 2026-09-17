Haberler

Levent İnanır Soner Arıca kardeş mi, anneleri ve babaları kimlerdir? Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimleri neden farklı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Levent İnanır Soner Arıca kardeş mi, anneleri ve babaları kimlerdir? Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimleri neden farklı?
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın kardeş olup olmadığı ve farklı soyadlarıyla tanınmalarının nedeni merak konusu oldu. İki ismin aile bağları ve Levent İnanır'ın kullandığı soyadıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Levent İnanır Soner Arıca kardeş mi, anneleri babaları kimler? Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimleri neden farklı? Detaylar haberimizde.

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın kardeş olup olmadığı ve aileleri merak ediliyor. İki ismin akrabalık bağı, anneleri ve babalarıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki,  Levent İnanır Soner Arıca kardeş mi, anneleri ve babaları kimlerdir? Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimleri neden farklı? Detaylar haberimizde.

LEVENT İNANIR SONER ARICA KARDEŞ Mİ?

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Levent İnanır'ın gerçek adı Levent Arıca olarak geçiyor. SinemaTürk'te yer alan bilgilere göre Levent İnanır, Soner Arıca ve Erdoğan Arıca'nın kardeşi.

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca'nın 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan DHA haberinde de aile bağına ilişkin bilgilere yer verildi. Haberde Altun Arıca'nın Soner Arıca'nın yanı sıra Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi olduğu belirtildi.

Levent İnanır'ın Kadir İnanır ile olan akrabalık bağı da aynı aile üzerinden bulunuyor. Altun Arıca'nın Kadir İnanır'ın ablası olduğu bilgisi paylaşılırken Kadir İnanır'ın Levent İnanır ve Soner Arıca'nın dayısı olduğu aktarıldı.

LEVENT İNANIR İLE SONER ARICA'NIN SOY İSİMLERİ NEDEN FARKLI?

Levent İnanır ile Soner Arıca'nın soy isimlerinin farklı olması, iki ismin kardeş olup olmadığı konusunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Levent İnanır'ın gerçek soyadının Arıca olduğu biliniyor. Soner Arıca ise Arıca soyadıyla tanınıyor.

Levent İnanır'ın sinema kariyerinde İnanır soyadını sahne adı olarak kullandığı belirtiliyor. Posta'da yer alan haberde de sanatçının asıl soyadının Arıca olduğu ve sahne soyadı olarak İnanır soyadını tercih ettiği aktarılıyor.

Bazı kaynaklarda ise Levent İnanır'ın, sinemada tanınmak amacıyla dayısı Kadir İnanır'ın soyadını sahne adı olarak kullandığı ifade ediliyor. Bu bilgi, Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ın yeğeni olması ve Soner Arıca ile kardeş olması nedeniyle soyadı farklılığının nedenine ilişkin açıklamalarda yer alıyor.

Levent İnanır'ın kendi adıyla ilgili kaynaklarda "Levent Arıca" bilgisi de yer alırken, sanat hayatında "Levent İnanır" adıyla tanındığı görülüyor. Dolayısıyla Levent İnanır ve Soner Arıca'nın kardeş olmalarına rağmen farklı soyadlarıyla tanınmasının nedeni, Levent İnanır'ın sanat hayatında İnanır soyadını kullanması olarak aktarılıyor.

Levent İnanır'ın neden İnanır soyadını tercih ettiğine ilişkin farklı anlatımlar bulunsa da, güvenilir kaynaklarda ortak olarak yer alan bilgi, sanatçının gerçek soyadının Arıca olduğu ve kariyerinde İnanır soyadını kullandığı yönünde.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler