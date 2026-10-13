Leroy Sane neden yok, Leroy Sane Galatasaray Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlarken hücum hattındaki tercihler dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Leroy Sane'nin durumu, maç öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Leroy Sane Barcelona maçında neden oynamıyor? Alman yıldızın sakatlığı mı var, yoksa teknik bir tercih mi yapıldı? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LEROY SANE NEDEN YOK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı mücadelede Leroy Sane'nin ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Alman kanat oyuncusunun kadrodaki durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırıldı. Sane, Katalan devi karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

LEROY SANE SAKAT MI?

Leroy Sane'nin Barcelona maçında ilk 11'de yer almamasının nedeni sakatlık değil. Alman futbolcu maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Bu durum, teknik heyetin Barcelona maçı için belirlediği hücum planıyla ilgili bir karar olarak değerlendiriliyor.

LEROY SANE CEZALI MI?

Leroy Sane'nin Galatasaray-Barcelona maçında herhangi bir cezası bulunmuyor. Alman yıldız, kart cezası ya da disiplin yaptırımı nedeniyle değil, teknik tercih sonucu mücadeleye yedek başlıyor.

LEROY SANE OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde bekleyen Leroy Sane'nin maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına, skor durumuna ve teknik heyetin değişiklik planına bağlı olarak Alman kanat oyuncusunun Barcelona karşısında süre alması mümkün. Özellikle hücumda hız ve bire bir etkinliğe ihtiyaç duyulduğu anlarda Sane'nin ilk tercihler arasında yer alabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başladı. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla yayına ulaşabiliyor.