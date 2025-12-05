Haberler

Lemina neden çıktı, Lemina sakatlandı mı? Lemina neden yok (Galatasaray Samsunspor)?

Lemina neden çıktı, Lemina sakatlandı mı? Lemina neden yok (Galatasaray Samsunspor)?
Güncelleme:
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayarak kritik bir mücadeleye çıkıyor. Heyecana sahne olan karşılaşma RAMS Park'ta oynanıyor. Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise Lemina'nın neden oyundan alındığı ve olası bir sakatlığının olup olmadığı.

Zorlu müsabakada düdüğü Mehmet Türkmen çalıyor. Saat 20.00'de başlayan Galatasaray – Samsunspor maçında gözler hem oyunun temposunda hem de Lemina'nın durumunda. Peki, Lemina neden kenara geldi; sağlık problemi mi yaşadı?

GALATASARAY SAMSUNSPOR'U KONUK EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair en çok merak edilen konulardan biri de Lemina'nın neden oyundan alındığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu.

MAÇTA SON DURUM

Sarı-kırmızılı ekip, oynanan karşılaşmada Samsunspor karşısında 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Futbolseverler ise Lemina'nın oyundan çıkmasının arkasında bir sakatlık olup olmadığını sorguluyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sané, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor : Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye.

LEMİNA NEDEN OYUNDAN ALINDI, SAKATLIK DURUMU NE?

Karşılaşmanın seyrini etkileyen gelişmelerden biri de Lemina'nın oyundan çıkması oldu. Oyuncunun kenara gelme sebebi ve olası bir sakatlık yaşayıp yaşamadığı merak konusu hâline geldi. Ancak Lemina hakkında açıklama yapılmadı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
